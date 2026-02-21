قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا .. الأهلي يتعاقد مع نجم الزمالك
سيف زاهر: لا أفكر في الانتقام وأترك حقي لله.. وضميري أهم من أي شيء
بمشاركة مرموش.. قطار مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل بثنائية بالدوري الإنجليزي
تفاصيل مزاد سيارات جمرك بورسعيد
المطارات المصرية تسجل مؤشرات قوية في حركة المسافرين مع بداية رمضان
الكويت تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
الاتحاد السكندرى ينظم رحلات مجانية لنقل جماهيره للقاهرة لمساندته أمام بتروجت
من مركب هجرة إلى قبضة الدرك | رقصة مصري أمام الكولوسيوم تفجّر غضبًا سياسيًا وتُشعل حربًا ضد المهاجرين في إيطاليا
حكم من كان في فمه ماء وأذن الفجر؟ دار الإفتاء تحذر: يجب فعل هذا الأمر فوراً
​علاء ميهوب يتحدث عن كواليس رحيل الأربعة الكبار: لم أتخيل حياتي خارج الأهلي
عودة محرك ‏V8‎‏ الجبار .. طرح سيارة مرسيدس ‏AMG CLE ‎‎63‎‏ الجديدة
«هتقبض 1500 جنيه».. رابط الاستعلام عن منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
فن وثقافة

عمرو سعد يتصدر التريند بعد عرض الحلقة الثالثة من إفراج

النجم عمرو سعد
النجم عمرو سعد
أوركيد سامي

يستمر اسم عمرو سعد ومسلسل "إفراج" في صدارة تريند مؤشر البحث على كل من "إكس" و"جوجل" بعد عرض أولى حلقات المسلسل، كما تفاعل عدد كبير من الجمهور على السوشيال ميديا مع الأحداث مع بداية  المسلسل.

وعرضت الحلقة الثالثة من مسلسل "إفراج"، وشهدت الحلقة تصاعدا في الأحداث، أبرزها خيانة أخوه عوف "أحمد عبد الحميد" له ومحاولة عباس العثور عليه، كما شهدت أيضاً تحريض ابن عمه شداد "حاتم صلاح" وأعطى أوامره المباشرة لشارون بالتخلص من عوف ووفاء زوجته، التي تجسدها الفنانة بسنت شوقي، بعدما أصبحا عبئًا يهدد خطته، خاصة بعد اقتراب عباس الريس، الذي يجسده عمرو سعد، من كشف الخيوط المخفية.

مسلسل إفراج بطولة النجم عمرو سعد ويشاركه البطولة كل من تارا عماد، حاتم صلاح،  عبدالعزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبدالحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، شريف الدسوقي، صفوة، بسنت شوقي، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج  صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.

بالصور

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

التعدي على فرد أمن

القصة الكاملة .. تفاصيل جديدة في التعدي على فرد أمن التجمع

نجيب ساويرس

أسرار واعترافات نجيب ساويرس… من خسارة 500 مليون يورو إلى وصيته لأولاده

