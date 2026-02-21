ميشيل ميلاد يكشف شخصيته في مسلسل هي كيميا .. خاص

كشف الفنان ميشيل ميلاد عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "هي كيميا"، مؤكدًا في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري انه يجسد دور "عماد"، صديق "سلطان" الذي يقوم بدوره الفنان مصطفى غريب، مشيرًا إلى أن العمل يحمل طابعًا كوميديًا مميزًا ومليئًا بالمواقف المبهجة.



وأوضح ميلاد أن مشاركته في المسلسل تمثل تجربة مختلفة وممتعة بالنسبة له، خاصة في ظل حالة الانسجام والتعاون بين جميع أفراد فريق العمل، معربًا عن سعادته بالعمل مع النجوم المشاركين في البطولة.

ويشارك في بطولة "هي كيميا" إلى جانب مصطفى غريب كل من الفنان دياب، والفنانة مريم الجندي، والفنانة فرح يوسف، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.



المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، ومن المنتظر الإعلان قريبًا عن موعد عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية.