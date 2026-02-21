تحديث جديد لـ Assassin’s Creed Shadows يعيد القفز اليدوي ويحسّن أسلوب الحركة

كشفت شركة يوبيسوفت في ملاحظات الإصدار الرسمية لتحديث العنوان 1.1.8 للعبة Assassin’s Creed Shadows عن إضافة خيار القفز اليدوي ضمن ما تسميه ميزة «الباركور المتقدّم» Advanced Parkour، بعد مطالبات متواصلة من اللاعبين بعودة هذه الحركة الكلاسيكية للسلسلة.

أوضحت الشركة أن تفعيل خيار Advanced Parkour داخل إعدادات أسلوب اللعب يجعل زر «Parkour Up» يسمح للشخصيتين Naoe وYasuke بالقفز في أي لحظة يحددها اللاعب، بدل الاعتماد فقط على القفز التلقائي عند الاقتراب من الحواف، بما يحوّل عالم اللعبة إلى مساحة أكثر حرية لعشّاق الاستكشاف والركض فوق الأسطح.

تحسينات على الإحصائيات

أشارت يوبيسوفت في نفس التحديث إلى إضافة صفحة تفصيلية جديدة للإحصائيات داخل قائمة الجرد، تتيح للاعبين رؤية تأثير العتاد والمهارات والخصائص بدقة على أسلوب القتال وبناء الشخصيات المختلفة، ما يساعد في ضبط «البِلد» المناسب حسب طريقة اللعب.​​

أكدت الشركة كذلك أنها حسنت المؤشرات البصرية للضربات الحرجة Critical Hits من خلال تأثيرات أوضح على شريط صحة الأعداء، إلى جانب حزمة كبيرة من إصلاحات الأعطال والأخطاء في المهام والأسلحة والتوازن العام، تشمل أيضًا تحسينات في الاستقرار على منصات مثل Xbox وNintendo Switch 2 والكمبيوتر الشخصي.