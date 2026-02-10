جهاز Ayaneo Next II .. وحش ألعاب محمول أم لابتوب متنكر؟

كشفت منصة Ars Technica أن شركة Ayaneo أعلنت عن جهاز ألعاب جديد يحمل اسم Ayaneo Next II، يوصف كجهاز ألعاب محمول يعمل بنظام ويندوز، لكنه يأتي بحجم ووزن يقتربان من الحواسب المحمولة التقليدية مع عتاد داخلي قوي وسعر مرتفع يستهدف فئة محددة من اللاعبين.​

وزن يتجاوز 3 كيلوجرام

أوضحت المنصة أن Ayaneo Next II يزن حوالي 3.14 أرطال، أي ما يزيد عن ضعف وزن جهاز Steam Deck OLED، كما يصل عرضه إلى نحو 13.45 بوصة وارتفاعه إلى 10.3 بوصة، ما يمنحه مساحة سطح أكبر تقريبًا بنسبة 60% مقارنة بجهاز Switch 2 مع أذرع التحكم.​

أشارت Ars Technica إلى أن هذا الحجم والوزن يضعان الجهاز في منطقة وسط بين «جهاز محمول» و«لابتوب ألعاب»، خاصة مع قبضة تحكم كاملة الحجم على الجانبين وشاشة كبيرة في المنتصف، ما يجعله أقرب إلى منصة ألعاب مكتبية يمكن حملها عند الحاجة.​

معالج Ryzen AI Max+ 395

أكد التقرير أن Ayaneo Next II يعتمد في أعلى فئاته على شريحة Ryzen AI Max+ 395 من AMD، التي تضم معالجًا مركزيًا بعدد يصل إلى 16 نواة بمعمارية Zen 5، إلى جانب معالج رسومي مدمج Radeon 8060S يحتوي على 40 وحدة حوسبة بمعمارية RDNA 3.5، ما يضع أداء الرسوميات في فئة قريبة من بطاقات RTX 4060 الموجهة لأجهزة اللابتوب.

​أوضحت المنصة أن هذا يجعل أداء الجهاز أقوى من كثير من أجهزة الألعاب المحمولة المنافسة التي تستخدم الشريحة نفسها، مستفيدة من الهيكل الأكبر للتبريد والأداء المستمر عند تشغيل الألعاب الثقيلة لفترات طويلة.​

شاشة OLED ضخمة

أشارت Ars Technica إلى أن Ayaneo Next II يأتي مع شاشة OLED كبيرة بقياس 9.06 بوصات، بدقة تصل إلى 2400×1504 بكسل، ومعدل تحديث يصل حتى 165 هرتز، وسطوع أقصى يبلغ نحو 1155 شمعة، ما يجعله مناسبًا لعرض الألعاب بمعدل إطارات مرتفع وصورة أكثر سلاسة.​

أكد التقرير أن الجهاز يضم بطارية ضخمة بسعة 116 واط/ساعة، وهي سعة تفوق حتى كثيرًا من أجهزة اللابتوب، وتتجاوز حد 100 واط/ساعة المسموح به في الطائرات دون إجراءات خاصة، ما يعني أن حمل الجهاز على متن الطائرة قد يحتاج إلى مستندات أو موافقات إضافية بحسب قواعد الطيران.​

نظام تبريد قوي وسعر يبدأ من 1999 دولارًا

أوضحت المنصة أن Ayaneo زودت Next II بنظام تبريد يعتمد على مروحتي «توربو» من نوع طرد مركزي وغرفتي تبخير داخليتين، للمساعدة في تبديد الحرارة الناتجة عن المعالج القوي والبطارية الكبيرة ومنع الجهاز من الوصول إلى درجات حرارة مرتفعة في يد المستخدم.​

أشارت Ars Technica إلى أن سعر الفئة الأساسية يبدأ من 1999 دولارًا مع شريحة Max 385 وذاكرة عشوائية 32 جيجابايت وسعة تخزين 1 تيرابايت، بينما تصل أعلى فئة إلى 4299 دولارًا تقريبًا مع شريحة Max+ 395 وذاكرة 128 جيجابايت وسعة 2 تيرابايت، مع تخفيضات مبكرة للحجز المسبق عبر منصة التمويل Indiegogo قبل بدء الشحن المقرر في الصيف.