أفضل شاشة ألعاب في 2026.. مواصفات وسعر Thunderbird Q7A Pro

أطلقت شركة Ffalcon، وهي علامة تجارية فرعية تابعة لشركة TCL ، شاشة الألعاب Thunderbird Q7A Pro في الصين. تُعرض الشاشة الجديدة مقاس 27 بوصة على موقع JD.com بسعر تجزئة يبلغ 2299 يوان (330 دولارًا أمريكيًا)، وسعر إطلاق مبدئي قدره 1999 يوان (288 دولارًا أمريكيًا).

مواصفات جهاز Thunderbird Q7A Pro

تستخدم شاشة Q7A Pro لوحة IPS سريعة مقاس 27 بوصة من CSOT بدقة 2560 × 1440 ومعدل تحديث 320 هرتز، وهي مصممة خصيصًا للألعاب التنافسية والرياضات الإلكترونية. وتعتمد على إضاءة خلفية LED من نوع QD-Mini مع 1196 منطقة تعتيم محلية لتعزيز التباين والحد من الهالات، بينما يصل سطوعها الأقصى إلى 1200 شمعة/م² مع شهادة VESA DisplayHDR 1000.

تدعم الشاشة تقنية تحسين الألوان بنقاط الكم، وتغطي 99% من نطاقي ألوان DCI-P3 وsRGB. وتُصنّف شركة Ffalcon دقة ألوانها عند ΔE < 2، كما تدعم الشاشة ألوان 10 بت من خلال معالجة 8 بت + FRC.

شتشة ألعاب

TCL Thunderbird Q7A Pro



توفر اللوحة وقت استجابة 1 مللي ثانية GTG، وتوفر أوضاعًا متعددة للسرعة الزائدة لضبط الحركة، وتتضمن وضع MPRT-Plus لمشاهد سريعة أكثر وضوحًا، وتدعم FreeSync Premium و G-Sync Compatible لتقليل التقطيع والتشويش.

تتضمن الشاشة منفذي HDMI 2.1 ومنفذ DisplayPort 1.4، جميعها تدعم دقة 2K كاملة بمعدل 320 هرتز. كما تحتوي على منفذ سماعة رأس، وتوفر وضعَي صورة داخل صورة (PIP) وصورة بجانب صورة (PBP) لتعدد المهام مع مصادر إدخال متعددة.

تتميز الشاشة بقاعدة سداسية مع حامل مريح يوفر إمكانية تعديل الارتفاع بمقدار 125 مم، والإمالة، والدوران، والتدوير، وتدعم تركيب VESA 100 × 100، وتستخدم تعتيم التيار المستمر كامل النطاق مع وضع الضوء الأزرق المنخفض، وتستهلك 65 وات من الطاقة، وتأتي مع ضمان استبدال لمدة ثلاث سنوات.

وفي ،السياق نفسه قدمت شركة BenQ مؤخرًا شاشات MA270UP وMA320UP بتقنية IPS بدقة 4K مع دعم USB-C لمستخدمي أجهزة Mac في الهند، بينما كشفت شركة ViewSonic عن شاشات عرض تفاعلية للفصول الدراسية بدقة 4K تعمل بنظام Android 16 في معرض Bett 2026.