عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
البرهان: نبارك لشعب السودان فك حصار كادوقلي.. وسنصل إلى دارفور
حماس: ما تعرّض له العائدون لقطاع غزة يُشكّل سلوكًا فاشيًا وإرهابًا منظّمًا
ذراعها مكسور.. النائبة سجى عمر هندي تشارك في الجلسة العامة بعد إصابتها في حادث سير
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أفضل شاشة ألعاب في 2026.. مواصفات وسعر Thunderbird Q7A Pro

لمياء الياسين

أطلقت شركة Ffalcon، وهي علامة تجارية فرعية تابعة لشركة TCL ، شاشة الألعاب Thunderbird Q7A Pro في الصين. تُعرض الشاشة الجديدة مقاس 27 بوصة على موقع JD.com بسعر تجزئة يبلغ 2299 يوان (330 دولارًا أمريكيًا)، وسعر إطلاق مبدئي قدره 1999 يوان (288 دولارًا أمريكيًا).

مواصفات جهاز Thunderbird Q7A Pro

تستخدم شاشة Q7A Pro لوحة IPS سريعة مقاس 27 بوصة من CSOT بدقة 2560 × 1440 ومعدل تحديث 320 هرتز، وهي مصممة خصيصًا للألعاب التنافسية والرياضات الإلكترونية. وتعتمد على إضاءة خلفية LED من نوع QD-Mini مع 1196 منطقة تعتيم محلية لتعزيز التباين والحد من الهالات، بينما يصل سطوعها الأقصى إلى 1200 شمعة/م² مع شهادة VESA DisplayHDR 1000.

تدعم الشاشة تقنية تحسين الألوان بنقاط الكم، وتغطي 99% من نطاقي ألوان DCI-P3 وsRGB. وتُصنّف شركة Ffalcon دقة ألوانها عند ΔE < 2، كما تدعم الشاشة ألوان 10 بت من خلال معالجة 8 بت + FRC.

TCL Thunderbird Q7A Pro
 

توفر اللوحة وقت استجابة 1 مللي ثانية GTG، وتوفر أوضاعًا متعددة للسرعة الزائدة لضبط الحركة، وتتضمن وضع MPRT-Plus لمشاهد سريعة أكثر وضوحًا، وتدعم FreeSync Premium و G-Sync Compatible لتقليل التقطيع والتشويش.

تتضمن الشاشة منفذي HDMI 2.1 ومنفذ DisplayPort 1.4، جميعها تدعم دقة 2K كاملة بمعدل 320 هرتز. كما تحتوي على منفذ سماعة رأس، وتوفر وضعَي صورة داخل صورة (PIP) وصورة بجانب صورة (PBP) لتعدد المهام مع مصادر إدخال متعددة.

تتميز الشاشة بقاعدة سداسية مع حامل مريح يوفر إمكانية تعديل الارتفاع بمقدار 125 مم، والإمالة، والدوران، والتدوير، وتدعم تركيب VESA 100 × 100، وتستخدم تعتيم التيار المستمر كامل النطاق مع وضع الضوء الأزرق المنخفض، وتستهلك 65 وات من الطاقة، وتأتي مع ضمان استبدال لمدة ثلاث سنوات.

وفي ،السياق نفسه قدمت شركة BenQ مؤخرًا شاشات MA270UP وMA320UP بتقنية IPS بدقة 4K مع دعم USB-C لمستخدمي أجهزة Mac في الهند، بينما كشفت شركة ViewSonic عن شاشات عرض تفاعلية للفصول الدراسية بدقة 4K تعمل بنظام Android 16 في معرض Bett 2026.

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
بريليانس FRV
الاظافر
طريقة عمل بسكويت التمر بالقرفة بدون سكر
