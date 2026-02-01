تمنحك تجربة استثنائية.. إليك أرخص شاشات ألعاب في 2026

بالتزامن مع إطلاق شاشتي الألعاب المنحنيتين Mini LED G Pro 27Qi 2026 و G34WQi 2026 في السوق العالمية، وسّعت شاومي تشكيلة شاشات الألعاب Redmi في الصين بإطلاق Redmi G25، وهو طراز جديد بحجم 24.5 بوصة يقع بين طرازي Redmi G24 و Redmi G27 اللذين تم إصدارهما سابقًا.

توفر الشاشة الجديدة تجربة ألعاب بمعدل تحديث عالٍ وبسعر تنافسي للغاية ويتميز هاتف Redmi G25 بشاشة IPS مقاس 24.5 بوصة بدقة Full HD تبلغ 1920 × 1080 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع قياسية 16:9.

يدعم الهاتف معدل تحديث 200 هرتز، وهو نفس معدل تحديث هاتف Redmi G27 الأكبر حجمًا، ومصمم خصيصًا للألعاب التنافسية سريعة الوتيرة.

تُشير شركة Xiaomi إلى زمن استجابة يبلغ 1 مللي ثانية ، بالإضافة إلى زوايا رؤية واسعة تبلغ 178 درجة، وهي سمة مميزة لشاشات IPS.



من حيث جودة الصورة، توفر الشاشة سطوعًا يصل إلى 400 شمعة/م² ونسبة تباين 1000:1. تدعم الشاشة إخراج ألوان 8 بت وتغطي 95% من نطاق ألوان DCI-P3 كما توفر شاومي دعمًا لتقنية المزامنة التكيفية للحد من تمزق الشاشة أثناء اللعب.

تعد الشاشة حاصلة على شهادة TÜV Rheinland لانخفاض الضوء الأزرق وتستخدم تقنية التعتيم DC للمساعدة في تقليل إجهاد العين أثناء الجلسات الطويلة.

شاشة ريدمي جي 25



تأتي الشاشة بخيارات اتصال أساسية، ويعد هذا متوقع من شاشة اقتصادية و تحتوي على منفذ DisplayPort 1.4 واحد، ومنفذ HDMI 1.0 واحد، ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم. لا توجد منافذ USB أو مكبرات صوت مدمجة.

يدعم الحامل المرفق تعديل الإمالة، مما يتيح للمستخدمين الذين يفضلون استخدام أذرع الشاشة أو حوامل الحائط.

يبلغ سعر شاشة Redmi G25 حوالي 609 يوان صيني ، أي ما يعادل 88 دولارًا أمريكيًا تقريبًا. لم تؤكد شركة شاومي بعدُ خططها لإطلاقها عالميًا. مع ذلك، سبق للشركة أن أطلقت شاشات ألعاب Redmi خارج الصين، لذا من المحتمل أن تُطرح G25 عالميًا خلال الأشهر القادمة.