الإعلام والجماهير تعاملوا بشكل مختلف مع رحيل ديانج وزيزو
إشتروا عقارات وأراضى.. 5 تجار مخدرات يغسلون ربع مليار جنيه
حالة الطقس في مصر..نشاط رياح وأتربة وأمطار خفيفة ودرجات الحرارة مستقرة
شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض حرمان المرأة من الميراث أو المساواة مع الرجل
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
تمنحك تجربة استثنائية.. إليك أرخص شاشات ألعاب في 2026

لمياء الياسين

بالتزامن مع إطلاق شاشتي الألعاب المنحنيتين Mini LED G Pro 27Qi 2026 و G34WQi 2026 في السوق العالمية، وسّعت شاومي تشكيلة شاشات الألعاب Redmi في الصين بإطلاق Redmi G25، وهو طراز جديد بحجم 24.5 بوصة يقع بين طرازي Redmi G24 و Redmi G27 اللذين تم إصدارهما سابقًا. 

توفر الشاشة الجديدة تجربة ألعاب بمعدل تحديث عالٍ وبسعر تنافسي للغاية ويتميز هاتف Redmi G25 بشاشة IPS مقاس 24.5 بوصة بدقة Full HD تبلغ 1920 × 1080 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع قياسية 16:9. 

يدعم الهاتف معدل تحديث 200 هرتز، وهو نفس معدل تحديث هاتف Redmi G27 الأكبر حجمًا، ومصمم خصيصًا للألعاب التنافسية سريعة الوتيرة.

 تُشير شركة Xiaomi إلى زمن استجابة يبلغ 1 مللي ثانية ، بالإضافة إلى زوايا رؤية واسعة تبلغ 178 درجة، وهي سمة مميزة لشاشات IPS.


من حيث جودة الصورة، توفر الشاشة سطوعًا يصل إلى 400 شمعة/م² ونسبة تباين 1000:1. تدعم الشاشة إخراج ألوان 8 بت وتغطي 95% من نطاق ألوان DCI-P3 كما توفر شاومي دعمًا لتقنية المزامنة التكيفية للحد من تمزق الشاشة أثناء اللعب. 

تعد الشاشة حاصلة على شهادة TÜV Rheinland لانخفاض الضوء الأزرق وتستخدم تقنية التعتيم DC للمساعدة في تقليل إجهاد العين أثناء الجلسات الطويلة.

شاشة ريدمي جي 25
 

تأتي الشاشة بخيارات اتصال أساسية، ويعد هذا متوقع من شاشة اقتصادية و تحتوي على منفذ DisplayPort 1.4 واحد، ومنفذ HDMI 1.0 واحد، ومقبس سماعة رأس 3.5 ملم. لا توجد منافذ USB أو مكبرات صوت مدمجة. 

يدعم الحامل المرفق تعديل الإمالة،  مما يتيح للمستخدمين الذين يفضلون استخدام أذرع الشاشة أو حوامل الحائط.
يبلغ سعر شاشة Redmi G25 حوالي 609 يوان صيني ، أي ما يعادل 88 دولارًا أمريكيًا تقريبًا. لم تؤكد شركة شاومي بعدُ خططها لإطلاقها عالميًا. مع ذلك، سبق للشركة أن أطلقت شاشات ألعاب Redmi خارج الصين، لذا من المحتمل أن تُطرح G25 عالميًا خلال الأشهر القادمة.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

