مدبولي يشهد إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. بعد قليل
تاريخ مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري
وفاة المستشار سامي بريك مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب سابقا
نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان
تمرد شيكوبانزا.. إيقاف وغرامة وعرض للبيع | قرارات صارمة في الزمالك
واثقين في لاعبي الزمالك.. معتمد جمال يعلق على مشاكل إيقاف القيد
زيلينسكي: أمريكا تريد من روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب بحلول الصيف
العراق.. السفارة الأمريكية تبلغ عن تفجير مسيطر عليه بمركز الدعم الدبلوماسي
تاجرى مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه فى شراء عقارات
الدفاع الروسية: تحرير تشوجونوفكا بمقاطعة خاركوف وتدمير 168 مسيرة أوكرانية
دعاء أواخر شعبان .. 15 كلمة للرزق وبلوغ رمضان بالتوبة
عمالقة التكنولوجيا يضخون 650 مليار دولار في سباق الذكاء الاصطناعي
اقتصاد

%25.7 زيادة في صادرات مصر من الخضروات والفاكهة إلى السوق الألماني

جانب من المعرض
جانب من المعرض
ولاء عبد الكريم

شارك جهاز التمثيل التجاري المصري في تنظيم المشاركة المصرية في فعاليات معرض Fruit Logistica 2026، أحد أهم المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الخضروات والفاكهة، والذي أُقيم في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير 2026، بمشاركة 99 شركة مصرية مصدرة للحاصلات الزراعية إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.


وافتتح الجناح المصري الرسمي علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه السفير الدكتور محمد البدري سفير جمهورية مصر العربية في برلين، والوزير المفوض التجاري عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.


وقام مكتب التمثيل التجاري في برلين برئاسة الوزير المفوض التجاري مها زكريا ونائبها الملحق التجاري مصطفى حسن بتنظيم فعاليات المشاركة المصرية، بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وهيئة المعارض والمؤتمرات، حيث ضمت المشاركة 99 شركة مصرية مصدرة للخضروات والفاكهة والتمور إلى مختلف الأسواق الدولية.


ويُعد معرض Fruit Logistica الحدث الأهم عالميًا في مجال تجارة الخضروات والفاكهة، وقد شهد الجناح المصري حضورًا لافتًا هذا العام، حيث شاركت 43 شركة ضمن الجناح الرسمي على مساحة إجمالية بلغت نحو 582 مترًا مربعًا، إلى جانب مشاركة عدد من كبرى الشركات المصرية بجناحات مستقلة، ما عكس القوة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية وجودتها العالية وتنوعها.


وأكد ممثلو الشركات المصرية المشاركة وجود اهتمام كبير من المشترين الدوليين، مع فرص واسعة لإبرام شراكات تجارية جديدة واستكشاف تقنيات زراعية حديثة تسهم في رفع جودة المنتجات المصرية ودمجها بشكل أوسع في سلاسل التوريد العالمية، بما يعزز فرص زيادة الصادرات المصرية من الخضروات والفاكهة الطازجة.


وجاءت المشاركة المصرية نتيجة جهود مشتركة بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ومكتب التمثيل التجاري في برلين الذي تولى الترويج للشركات المصرية، إلى جانب إعداد دراسات تسويقية متخصصة عن سوق الخضروات والفاكهة في ألمانيا شملت حجم الإنتاج، وأهم الحاصلات المستوردة، والأسواق الرئيسية الموردة، والاشتراطات الأوروبية للنفاذ إلى السوق، فضلاً عن عدد من التوصيات لتعزيز التواجد المصري في السوق الألماني.


وسبق افتتاح المعرض تنظيم ندوة تعريفية للشركات المصرية حول سوق الخضروات والفاكهة في ألمانيا، استعرضت ملامح السوق وأهم المحاصيل المستوردة ومواسمها، والاشتراطات الأوروبية للنفاذ إلى السوق، وقائمة أسعار أسواق الجملة الصادرة عن وزارة الزراعة الألمانية لشهر يناير 2026، إلى جانب تقديم توصيات عملية لتعزيز صادرات المنتجات الزراعية المصرية، خاصة لسلاسل التجزئة الكبرى.


وخلال فعاليات المعرض، نظم مكتب التمثيل التجاري في برلين اجتماعًا بين وزير الزراعة وعدد من الشركات الهولندية العاملة في إنتاج الحاصلات الزراعية مثل البطاطس والتوت والخضروات والبذور، وشركات متخصصة في التدريب والإرشاد الزراعي، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك مع مصر باعتبارها شريكًا رئيسيًا في استيراد الحاصلات وإعادة تصديرها إلى دول شرق ووسط أوروبا، خاصة في ظل الدور المحوري لهولندا كمركز لإعادة التصدير داخل القارة الأوروبية. ووجه وزير الزراعة الدعوة لهذه الشركات لزيارة القاهرة وتقديم عروض حول فرص التعاون مع الشركات المصرية بما يعزز الصادرات إلى السوق الأوروبي.


وفي هذا السياق، أشاد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، بالمشاركة المصرية في معرض Fruit Logistica هذا العام، مؤكدًا أن الاستمرار في التواجد المصري بهذا المعرض يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية في الأسواق الأوروبية.

وأشار إلى أن صادرات مصر من الخضروات والفاكهة إلى السوق الألماني سجلت نموًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، حيث بلغت نحو 161 مليون يورو، بزيادة قدرها 25.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 التي سجلت فيها الصادرات نحو 128 مليون يورو.


وأوضح أن هيكل الصادرات المصرية إلى ألمانيا يتميز بالتنوع، حيث تصدرت صادرات العنب القائمة بقيمة بلغت نحو 69.9 مليون يورو بزيادة قدرها 37%، تلتها البطاطس بقيمة 31.4 مليون يورو، ثم البصل والبطاطا الحلوة بنحو 12 مليون يورو لكل منهما، والبرتقال بقيمة 9.8 مليون يورو، والفراولة بنحو 8.8 مليون يورو، مشيرًا إلى أن معظم بنود الصادرات الزراعية المصرية سجلت زيادة خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق.
وأكد أن هذه النتائج تعكس نجاح الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية والمصدرين في تعزيز تنافسية المنتج الزراعي المصري، وترسيخ مكانته في الأسواق الأوروبية والعالمية.

التمثيل التجارى التجارة المصرية الصادرات والواردات

