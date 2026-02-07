العراق.. السفارة الأمريكية تبلغ عن تفجير مسيطر عليه بمركز الدعم الدبلوماسي

كشفت السفارة الأمريكية في العراق، يوم السبت عن وقوع تفجير داخل مركز الدعم الدبلوماسي التابع لها في بغداد، مؤكدة أن تفجير مسيطر عليه، وأنها أبلغت السلطات العراقية بالحادث.



وأوضحت سفارة واشنطن ببغداد، أن التفجير جرى صباح السبت داخل مركز الدعم الدبلوماسي التابع لها في بغداد، مشيرة إلى أن المنشأة ذات طابع دبلوماسي، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة التفجير أو أسبابه.



ولم يتضمن البيان الصادر من السفارة الأمريكية أي معلومات بشأن وقوع أضرار بشرية أو مادية، ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجهات العراقية بشأن الحادث.

ويتزامن التفجير مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد الحشود العسكرية الأمريكية قرب إيران.



يذكر أن السفارة الأمريكية ببغداد شهدت تفجيرات مماثلة خلال العام الماضي 2025، حيث أعلنت في أكتوبر عن تنفيذ تفجير مماثل داخل مركز الدعم الدبلوماسي الواقع في مطار بغداد الدولي، موضحة آنذاك أن العملية ستُنفَّذ ضمن إطار زمني محدد، وبعد إبلاغ السلطات العراقية مسبقًا.



وفي يوليو 2025 نفذت السفارة تفجير مُسيطر عليه داخل المركز ذاته في سياق إجراءات داخلية مرتبطة بعمل المنشأة الدبلوماسية ودعم العمليات الأمريكية في العراق.

وتؤكد السفارة في بياناتها المتكررة أن هذه التفجيرات تُنفّذ بشكل مُخطط ومُسيطر عليه، ومن دون الإشارة إلى وجود تهديدات أمنية مباشرة، فيما لا تعلق السلطات العراقية حيال هذه الإجراءات.