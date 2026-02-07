إيران: مايجري في غزة فشل أخلاقي دولي.. وتخصيب اليورانيوم حق غير قابل للتفاوض

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن ما يتعرض له الفلسطينيون، خاصة في قطاع غزة، يمثل «فشلاً أخلاقياً لكل من يشاهد ويرضى بهذه الانتهاكات»، معتبراً أن الحصانة التي منحت لإسرائيل «أضرت بالنظام القضائي الدولي» ونسفت أسس العدالة والمساءلة.

وأضاف أن ما قامت به إسرائيل لم يقتصر أثره على فلسطين، بل ساهم في «زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها».

تحذير من تمدد المسار إلى الضفة الغربية

وحذر عراقجي من أن حسم قضية غزة عبر «الطرد والاحتلال والتدمير» سيجعل الضفة الغربية «الضحية التالية في هذا المسار»، مؤكداً أن التوسع الإسرائيلي في المنطقة يقوم على «إضعاف باقي دول الإقليم ومنح إسرائيل حرية استخدام القوة دون رادع».

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن ما يجري في المنطقة «ليس حالة دفاع»، بل محاولة ممنهجة لجعل إسرائيل «تشعر بالهيمنة على الآخرين»، داعياً إلى ضرورة المحاسبة على الانتهاكات وفرض عقوبات دولية على إسرائيل، وإنهاء الاحتلال والعمل الجاد على تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد عراقجي أهمية تحرك عربي وإسلامي موحد «للحيلولة دون إعادة صياغة الأوضاع في المنطقة بالقوة»، محذراً من مخاطر الصمت الدولي على مستقبل الأمن الإقليمي.

المفاوضات مع واشنطن: انطلاقة جيدة لكن الطريق طويل

وفي ملف العلاقات مع الولايات المتحدة، قال عراقجي في تصريحات تليفزيونية إن المفاوضات مع واشنطن «كانت انطلاقة جيدة»، لكنها ما زالت في بدايتها وتتطلب «طريقاً طويلاً لبناء الثقة».

وأوضح أن المحادثات جرت «بشكل غير مباشر» واقتصرت على الملف النووي فقط.

التخصيب والصواريخ… خطوط حمراء

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن «التخصيب الصفري خارج إطار المفاوضات»، مؤكداً أن التخصيب «حق مؤكد لإيران ويجب أن يستمر»، لافتاً إلى أن القدرات الإيرانية «لم تدمر حتى بالقصف».

كما أعلن الاستعداد للتوصل إلى «اتفاق مطمئن» بشأن التخصيب، لكنه استبعد كلياً التفاوض حول برنامج الصواريخ، معتبراً إياه «شأناً دفاعياً غير مطروح الآن ولا في المستقبل».

واختتم عراقجي بالقول إن مسار المفاوضات يجب أن يكون «خاليا من أي تهديد أو ضغوط»، معرباً عن أمله في أن ينعكس ذلك في التوجه الأمريكي.

وأكد أن بناء الثقة هو المدخل الوحيد لمفاوضات واقعية تفضي إلى «نتيجة عادلة وقائمة على الكسب المتبادل».