ينشر صدى البلد أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7-2-2026.

أسعار أعيرة الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي:

عيار 24: 589.75 ريال

عيار 22: 540.75 ريال



سعر الذهب عيار 21

عيار 21: 516.00 ريالا

عيار 18: 442.25 ريال

عيار 14: 344.00 ريالا

عيار 12: 295.00 ريالا

الأونصة: 18344.50 ريال

الجنيه الذهب: 4128.50 ريال

الأونصة بالدولار: 4891.89 دولار

أسعار أعيرة الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 589.75 ريال في السوق السعودي، محافظًا على ثباته في التعاملات اليومية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 540.75 ريال، وهو من الأعيرة الشائعة في صناعة الحلي والمجوهرات.

أما عيار 21، الأكثر تداولًا بين المواطنين والمستهلكين، فقد وصل سعره إلى 516.00 ريالًا للجرام، ليظل الخيار الأول في السوق المحلية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 442.25 ريال، فيما بلغ عيار 14 نحو 344.00 ريالًا، بينما وصل سعر عيار 12 إلى 295.00 ريالًا للجرام.