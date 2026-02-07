سفيرنا ببلجيكا: القضية الفلسطينية حية في قلب أوروبا.. وبروكسل تدعم استمرار دور الأونروا

أكد السفير أحمد أبو زيد، سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبي ومملكة بلجيكا، أن الحضور الكبير وانعقاد هذا المعرض في قلب العاصمة البلجيكية بروكسل يعكس بوضوح أن القضية الفلسطينية لا تزال قضية حية وراسخة في وجدان الرأي العام الأوروبي.

وقال السفير أبو زيد، خلال لقائه عبر قناة القاهرة الإخبارية، إن الدولة البلجيكية، وبروكسل باعتبارها عاصمة الاتحاد الأوروبي، تؤكد دعمها الكامل لوجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أهمية الدور الإنساني البالغ الذي تقوم به الوكالة، إلى جانب دورها السياسي شديد الأهمية في هذه المرحلة.

وأوضح أن الدعم البلجيكي لا يقتصر على المواقف السياسية فقط، بل يشمل أيضًا دعم استمرار وجود الوكالة على الأرض وتمكينها من أداء مهامها في تقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها.

وأضاف السفير أن الرسالة الأهم التي يبعث بها هذا الحدث هي ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لتوفير جميع أشكال الدعم لوكالة الأونروا، سواء الدعم المادي أو الدعم السياسي، خاصة في هذا التوقيت الحرج الذي تتعرض فيه الوكالة لضغوط كبيرة ومحاولات متكررة للنيل من دورها أو ثنيها عن الاستمرار في أداء مهامها الإنسانية.

وشدد السفير أحمد أبو زيد، على أن استمرار دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الإنساني، ويعكس التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.