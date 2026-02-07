أمطار وفيضانات واسعة.. منخفض ليوناردو يواصل ضرب أوروبا وشمال أفريقيا

تعيش شبه الجزيرة الأيبيرية تحت وطأة أحوال جوية شديدة مع استمرار العاصفة «ليوناردو» في ضرب مناطق واسعة من إسبانيا والبرتغال، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية.

ووضعت السلطات في البلدين مناطق عدة تحت حالة تأهب قصوى، مع تسجيل اضطرابات كبيرة في حركة النقل وإغلاق طرق ومدارس.

أمطار تعادل معدلات عام كامل في أيام

ومنذ الثلاثاء، تسببت العاصفة في فيضانات وإجلاء آلاف السكان. ففي بلدة غرازاليما جنوب إسبانيا، هطلت أكثر من 700 ملم من الأمطار منذ الأربعاء، وهو ما يعادل تقريباً متوسط هطول الأمطار السنوي للبلاد.

وفي إقليم الأندلس، جرى إجلاء نحو 3,500 شخص، فيما أصدرت هيئة الأرصاد الإسبانية أعلى مستوى إنذار «أحمر» في قادس وأجزاء من مالقة، حيث سُجلت قرابة 150 ملم خلال 12 ساعة فقط.

وفي مقاطعة مالقة، أبلغ عن فقدان طفلة بعد أن جرفتها مياه نهر تورفيلا، بينما تواصل فرق الطوارئ عمليات البحث وسط ظروف بالغة الصعوبة.

فيضانات جديدة بعد عاصفة سابقة

البرتغال، التي لم تتعافَ بعد من آثار العاصفة «كريستين» التي أودت بحياة خمسة أشخاص على الأقل الأسبوع الماضي، تواجه موجة جديدة من الأمطار الغزيرة. وأسفرت السيول والانهيارات الأرضية وسقوط الأشجار عن إجلاء أكثر من 200 شخص، فيما لقي رجل حتفه في إقليم ألينتيخو الجنوبي بعد أن جرفت المياه سيارته.

لم تقتصر آثار «ليوناردو» على أوروبا، إذ شهد شمال المغرب فيضانات مفاجئة نتيجة فيضان الأنهار والخزانات، ما أجبر أكثر من 100 ألف شخص على إخلاء منازلهم. وكانت مدينة القصر الكبير في جهة طنجة–تطوان–الحسيمة من بين المناطق الأكثر تضرراً.

أسباب جوية استثنائية

ويرجع خبراء الأرصاد شدة الأمطار إلى انزياح غير معتاد للتيار النفاث جنوباً، ما سمح للعاصفة بالتعمق والبقاء فوق المنطقة. كما اندمجت «ليوناردو» مع ما يعرف بـ«نهر جوي» محمل برطوبة استوائية قادمة من الكاريبي، ما أدى إلى تجدد الأمطار بشكل مستمر.

ومع تشبع التربة وارتفاع منسوب الأنهار بعد أسابيع من الطقس الماطر، تتزايد مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية، خاصة في جنوب إسبانيا.

ومن المتوقع أن تبقى العاصفة قرب شمال غرب شبه الجزيرة الأيبيرية حتى مطلع الأسبوع المقبل، مع استمرار الأجواء غير المستقرة.

وقد تشهد شمال ووسط البرتغال هطول أمطار إضافية تتراوح بين 150 و250 ملم بنهاية الأسبوع.