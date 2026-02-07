قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
5 عوامل تشجع المارد الأحمر على هزيمة بطل الجزائر.. هل يكسر الأهلي عقدة شبيبة القبائل؟

الأهلي
الأهلي

يخوض النادي الأهلي اختبارا إفريقيا بالغ الأهمية عندما يحل ضيفًا على شبيبة القبائل الجزائري في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب حسين آيت أحمد بمدينة تيزي أوزو ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأتي المباراة في توقيت حساس ليس فقط بسبب حسابات التأهل ولكن أيضا في ظل رغبة الأهلي في تصحيح المسار واستعادة الثقة بعد تعثر محلي أثار حالة من الجدل بين الجماهير لتصبح مواجهة الليلة محمّلة بخمسة أهداف رئيسية يسعى الفريق الأحمر لتحقيقها.

حسم التأهل دون حسابات معقدة

العامل الأهم الذي يدخل به الأهلي مباراة اليوم هو الرغبة في حسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بشكل مباشر. 

فوز الأهلي على شبيبة القبائل يعني وصوله إلى 11 نقطة وضمان العبور رسميًا دون انتظار نتائج المنافسين في الجولة الأخيرة.

وفي حال التعادل يبقى موقف الأهلي قويًا لكنه سيظل مرهونًا بنتائج يانج أفريكانز والجيش الملكي بينما تعد الخسارة السيناريو الأقل تفضيلًا رغم أنها لا تقصي الأهلي بشكل فوري لكنها تجبره على الدخول في حسابات معقدة بالجولة الأخيرة.

الحفاظ على السجل الخالي من الهزائم 

ويدخل الأهلي اللقاء متصدرا المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط دون أن يتعرض لأي خسارة في مشواره القاري حتى الآن وهو سجل يسعى للحفاظ عليه لما يحمله من قيمة معنوية كبيرة داخل البطولة.

الاستمرار دون هزيمة يمنح الفريق ثقة إضافية قبل الأدوار الإقصائية ويعكس قدرة الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب على إدارة المباريات خارج الأرض خاصة في الأجواء الصعبة التي تشتهر بها الملاعب الجزائرية.

العودة إلى الانتصارات بعد التعثر المحلي

على المستوى المحلي تعادل الأهلي في مباراته الأخيرة أمام البنك الأهلي وفقد نقطتين مؤثرتين في سباق المنافسة على لقب الدوري وهو ما جعل مواجهة شبيبة القبائل تمثل فرصة مثالية لاستعادة نغمة الانتصارات.

ولن يكون الفوز اليوم مجرد ثلاث نقاط بل دفعة معنوية قوية قبل المرحلة المقبلة ورسالة واضحة بأن الفريق لا يتأثر بالتعثرات المحلية ويظل حاضرًا بقوة عندما يتعلق الأمر بالمنافسات القارية.

استعادة ثقة الجماهير الغاضبة

أحد التحديات غير المباشرة التي تواجه الأهلي في مباراة الليلة يتمثل في إعادة كسب ثقة جماهيره التي أبدت غضبا واضحًا من مستوى بعض الصفقات الجديدة خاصة أحمد عيد والمهاجم الأنجولي يلسين كامويش بعد ظهورهما بشكل متواضع أمام البنك الأهلي.

ويأمل الجهاز الفني أن يقدم اللاعبون الجدد أداءً مختلفًا على الساحة الإفريقية يؤكد قدرتهم على إضافة الحلول المطلوبة ويخفف من حدة الانتقادات التي طالتهم مبكرًا.

كسر العقدة الجزائرية أمام شبيبة القبائل

تاريخيا لم ينجح الأهلي في تحقيق أي فوز على شبيبة القبائل داخل الجزائر حيث سبق أن التقى الفريقان 7 مرات فاز الأهلي في مباراتين فقط مقابل 3 هزائم وتعادلين بينما لم يحقق الأحمر أي انتصار خارج أرضه أمام الفريق الجزائري.

وتمثل مباراة الليلة فرصة ذهبية لكتابة فصل جديد في هذا التاريخ وتحقيق أول فوز على شبيبة القبائل في الجزائر وهو ما سيُضاف لسجل إنجازات الأهلي القارية.

قائمة الأهلي في الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل

وتضم قائمة الأهلي في الجزائر التي أعلنها الدنماركى ييس توروب المدير الفني للفريق  كلاً من : محمد الشناوي مصطفى شوبير حمزة علاء ياسين مرعي أحمد رمضان بيكهام محمد علي بن رمضان ياسر إبراهيم محمود حسن تريزيجيه يلسين كامويش محمد شريف محمد شكري مروان عطية حسين الشحات أشرف بن شرقي يوسف بلعمري أليو ديانج أحمد عيد عمرو الجزار مروان عثمان كريم فؤاد طاهر محمد طاهر محمد هاني أحمد نبيل كوكا.

تحد صعب أمام فريق لا يملك سوى الفوز

في المقابل يدخل شبيبة القبائل اللقاء بشعار " لا بديل عن الفوز " حيث يحتل المركز الرابع برصيد نقطتين فقط وأي نتيجة غير الانتصار تعني خروجه رسميًا من البطولة.

المدرب الألماني جوزيف زينباور أكد أن فريقه يدرك قوة الأهلي لكنه يعول على الدعم الجماهيري والخبرة القارية لمحاولة إنقاذ حظوظه في مواجهة يتوقع أن تكون شرسة ومفتوحة حتى اللحظات الأخيرة.

