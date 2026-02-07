قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد فارس عن أزمة إمام عاشور: الحل في الأهلي دائمًا من داخل الملعب

يارا أمين

علق الإعلامي محمد فارس عن أزمة لاعب الأهلي إمام عاشور، مؤكدًا أن تركيزه لا يتعلق على سبب غياب اللاعب، بقدر ما يتوقف عند العقوبة المالية الكبيرة التي وقّعها النادي، والتي وصفها بأنها الأكبر في تاريخ الأهلي من الناحية المالية ضد أي لاعب، إلى جانب إيقافه.

وأوضح محمد فارس، عبر حسابه الشخصي على منصة إكس، أن الحديث عن العقود والقيمة المالية لا يجب أن يكون بالشكل التقليدي المعروف، مشيرًا إلى أن الأهلي عبر تاريخه لم يكن يمانع في تقدير نجومه ماديًا، بل قام في فترات كثيرة بإجراء تعديلات وترضيات مالية للاعبين، خاصة في جيل النجوم الكبار.

وأضاف أن هذه التقديرات لم تكن تُمنح جزافًا أو بناءً على مطالب، وإنما جاءت نتيجة المجهود داخل الملعب، والالتزام، والاستمرارية، لدرجة أن بعض اللاعبين – على حد قوله – حصلوا على زيادات دون أن يطلبوها، بعدما فرض أداؤهم ذلك على النادي.

وأشار فارس إلى موقف لافت للجمهور الأهلاوي، حيث كان يتحدث قبل الأزمة عن أهمية الحفاظ على إمام عاشور وتقديره ماديًا إذا كان ذلك ممكنًا، لكنه في المقابل، وبعد تصرف اللاعب، اتخذ موقفًا موحدًا برفض ما حدث، ورفع شعار «الأهلي فوق الجميع»، دون تبرير أو تهاون.

عقوبة إمام عاشور 

وأكد أن حجم التفاعل الكبير مع بيان العقوبة على الصفحة الرسمية للنادي يعكس طبيعة العلاقة بين الأهلي وجماهيره، موضحًا أن الرسالة واضحة لأي لاعب: الطريق الوحيد للنجاح داخل الأهلي يبدأ من الملعب، من خلال المجهود، والالتزام، والاستمرارية.

واختتم الإعلامي حديثه بالتأكيد على أن التاريخ أثبت أن أي حلول خارج هذا الإطار يكون اللاعب هو الخاسر فيها في النهاية، وليس النادي أو الجمهور، مشددًا على أن أسلوب التعامل مع الأهلي واضح وبسيط، ولا يحتاج إلى تعقيد.

