زي الألعاب.. أول سيارة يمكن التحكم فيها من خلال الهاتف الذكي

كشفت شركة "KYB" اليابانية الرائدة في صناعة المساعدين وأنظمة التعليق عن إطلاق نظامها الجديد (ActRide)، وهو ابتكار تقني يسمح لقائدي السيارات بضبط نظام تعليق مركباتهم وتغيير خصائص امتصاص الصدمات بلمسة واحدة عبر تطبيق على الهاتف الذكي.

ولم يعد ضبط نظام التعليق في السيارات يتطلب زيارة لورش الصيانة أو مهارات ميكانيكية خاصة، بل أصبح جزءًا من تجربة القيادة اليومية، حيث يتيح النظام الجديد للمستخدم اختيار مستوى الراحة أو القوة التي يفضلها في الوقت الفعلي.

تكنولوجيا "السولينويد" لضبط مستمر وفائق السرعة

يتميز نظام (ActRide) عن أنظمة التعليق التقليدية المتوفرة في الأسواق بقدرته على إجراء تعديلات "غير متدرجة" (Stepless) وبسرعة هائلة على السيارات بفضل استخدام صمامات كهرومغناطيسية (Solenoids) متطورة.

وتسمح هذه التقنية بتغيير مستوى التخميد (Damping) في أجزاء من الثانية استجابةً لظروف الطريق أو لرغبة السائق، مما يوفر توازنًا مثاليًا بين الراحة الفائقة على الطرق الممهدة والثبات العالي في المنعطفات الحادة.

ويأتي هذا بعد أن كانت هذه الميزات مقتصرة فقط على السيارات الرياضية الفاخرة باهظة الثمن، لتصبح الآن متاحة لشريحة أكبر من المستخدمين.

من "تويوتا هايس" إلى الأسواق العالمية

في خطوة مفاجئة، بدأت "KYB" بتوفير نظام (ActRide) في البداية لسيارات "تويوتا هايس" (Toyota Hiace)، وهي سيارة تجارية تحظى بشعبية هائلة عالميًا.

ويهدف هذا الاختيار إلى إثبات قدرة النظام على تحسين جودة القيادة في الحافلات الصغيرة التي تعاني عادةً من نظام تعليق قاصٍ.

وأكدت الشركة اليابانية أن هناك خططًا توسعية لتوفير النظام لمجموعة واسعة من السيارات العائلية والرياضية في حال زاد الطلب العالمي خلال عام 2026، مما يفتح الباب أمام عهد جديد من تخصيص أداء السيارة.

يمثل نظام (ActRide) رؤية مستقبلية تجعل من السيارة منتجًا "مرنًا" يتشكل حسب حاجة السائق اللحظية؛ فبإمكان السائق اختيار وضعية "الراحة" أثناء نقل العائلة، ثم التحول فورًا إلى وضعية "الأداء الرياضي" بضغطة زر واحدة.

ومع تزايد التوجه نحو السيارات الكهربائية والذكية، يبرز نظام التعليق القابل للضبط رقميًّا كواحد من أهم المعايير التي ستحدد جودة تجربة القيادة في العقد القادم، مما يجعل "KYB" في طليعة الشركات التي تدمج البرمجيات بالهندسة الميكانيكية الثقيلة.