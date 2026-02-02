قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرمال توقف رحلة العمرة.. انحراف أتوبيس معتمرين على صحراوي سوهاج وإصابة شخصين
مركز الفلك الدولي: استحالة رؤية هلال رمضان الثلاثاء.. وهذا موعد غرة الشهر فلكيا
ترقبوا.. نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان 2026 برقم الجلوس
نقيب الأطباء: نعترض على إعادة الترخيص في قانون تنظيم العمل بالمستشفيات
إعلام إسرائيلي: ترامب لا يستبعد الخيار العسكري ضد إيران ويفضل مفاوضات صارمة
هل تفتح حديقة الحيوان أبوابها في عيد الفطر 2026؟.. الحقيقة الكاملة
مكتب الرئيس الإيراني ينشر أسماء ضحايا الاحتجاجات لأول مرة
حـ ـريق هائل بشونة قش الأرز بقرية بشبيش بالمحلة.. صور
خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ
بعد تداول أنباء حجبها في مصر.. كل ما تود معرفته عن لعبة روبلكس
أمطار ورياح في عدة مناطق.. طقس اليوم الإثنين 2 فبراير ودرجات الحرارة
انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
أخبار البلد

مركز الفلك الدولي: استحالة رؤية هلال رمضان الثلاثاء.. وهذا موعد غرة الشهر فلكيا

هلال رمضان
هلال رمضان
إسلام خالد

كشف مركز الفلك الدولي عن ظروف رؤية هلال شهر رمضان لعام 1447 هـ، موضحآ أن رؤية الهلال مساء يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026م ستكون مستحيلة أو غير ممكنة من جميع مناطق العالم العربي والإسلامي، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب أو حتى أحدث تقنيات التصوير الفلكي.

رؤية هلال رمضان

وأوضح مركز الفلك الدولي أن بيانآ يستند إلى مجموعة من المعايير الفلكية العالمية المعتمدة في أبحاث علمية محكّمة، من بينها معايير ابن طارق، وفوثرينغهام، وماوندير، وبروين، ومحمد إلياس، ويالوب، وعودة، إضافة إلى معيار المرصد الفلكي الجنوب أفريقي (SAAO)، أن الظروف الفلكية مساء الثلاثاء لا تسمح برؤية الهلال بأي وسيلة رصد.

الخميس  19 فبراير أول أيام شهر رمضان

وبناءً على ذلك، رجح مركز الفلك الدولي على أن يكون يوم الأربعاء 18 فبراير هو المتمم لشهر شعبان في الدول التي تشترط الرؤية الصحيحة لبدء الشهر الهجري، على أن يكون يوم الخميس 19 فبراير هو أول أيام شهر رمضان المبارك، مع عدم استبعاد أن تعلن بعض الدول غرة رمضان يوم الأربعاء وفق معايير فقهية أو حسابية مختلفة.

استحالة رؤية هلال رمضان 

وأشار مركز الفلك الدولي سبب استحالة رؤية الهلال يوم الثلاثاء يعود إلى غروب القمر قبل غروب الشمس في شرق العالم الإسلامي، ومعها في وسطه، وبعدها بدقائق يسيرة في غربه، وهي فترة غير كافية لانتقال القمر من طور المحاق إلى طور الهلال القابل للرصد.

واضاف أن القمر سيغيب قبل الشمس بست دقائق في جاكرتا، وقبل دقيقة واحدة في الإمارات، وقبل 42 ثانية في الرياض، بينما سيغيب مع الشمس تقريبًا في تبوك، التي تعد أفضل مناطق السعودية من حيث مكث القمر، مع عمر سطحي للقمر لا يتجاوز ساعة و49 دقيقة، وبعد زاوي عن الشمس يبلغ درجة واحدة فقط.

وفي القاهرة، سيغيب القمر بعد دقيقتين من غروب الشمس، بينما يغيب بعد ست دقائق في الجزائر.

موعد أول ايام شهر رمضان

وأكد مركز الفلك الدولي، أن هذه القيم جميعها أقل بكثير من حد «دانجون» العالمي، الذي يثبت علميًا استحالة رؤية الهلال إذا كان بعده الزاوي عن الشمس أقل من نحو 7 درجات، وهو ما تؤيده الأرصاد الفلكية الموثوقة تاريخيًا.

وأوضح مركز الفلك الدولي أن بعض الدول الإسلامية ستتحرى الهلال يوم الأربعاء 18 فبراير، باعتباره اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان فيها، ومن بينها باكستان وبنغلادش وإيران والمغرب وموريتانيا وعدد من الدول الإفريقية غير العربية.

وبين أن رؤية الهلال مساء الأربعاء ستكون ممكنة في العديد من المدن العربية والعالمية، حيث يغيب القمر بعد 58 دقيقة من غروب الشمس في أبوظبي، وبعد 59 دقيقة في مكة المكرمة، وبعد 65 دقيقة في عمّان والقدس، وبعد 64 دقيقة في القاهرة، وبعد 73 دقيقة في الرباط، مع أعمار للهلال تتجاوز 24 ساعة، وهي ظروف تسمح برؤية الهلال بالعين المجردة بسهولة في حال صفاء الأجواء.

رمضان رؤية هلال شهر رمضان هلال شهر رمضان رؤية هلال رمضان موعد أول ايام شهر رمضان

