محافظ أسوان يشارك بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر حماية وتعزيز حقوق المرأة.. صور

شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى فعاليات الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر " استثمار الخطاب الدينى والإعلامى وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة فى دول منظمة التعاون الإسلامى " ، الذى يقام بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف على مدار يومى الأول والثانى من فبراير 2026 ، بالشراكة بين الأزهر الشريف ، والمجلس القومى للمرأة ، ومنظمة تنمية المرأة (WDO ).

أقيم المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من الوزراء والمحافظين ، وعدد من رؤساء الهيئات الإعلامية ، كما يشارك عدد من كبار المسئولين من مختلف دول التعاون الإسلامى المعنيين بشئون المرأة والعدل والتنمية الإجتماعية والشئون الدينية والإعلام والثقافة، وممثلى البرلمانات والهيئات التشريعية ، وعدد من مسئولى وممثلى السفارات والمنظمات الدولية والإقليمية.

الازهر الشريف

وتضمنت فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إلقاء عدد من كلمات كبار المسئولين، بدأت بكلمة الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، وكلمة مسجلة لـ حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ثم كلمة المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، ثم كلمة مسجلة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثم كلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

تجدر الإشارة إلى أن العالم الإسلامي شهد ـ خلال العقود الأخيرة ـ تحولات إجتماعية واقتصادية، وثقافية عميقة إنعكست بصورة مباشرة على قضايا المرأة وحماية حقوقها ، فأصبح الخطابان الديني والإعلامي ركيزة أساسية فى تشكيل القضايا المجتمعية بشأن مكانة المرأة وأدوارها ، لذلك يعد التكامل بين الخطابين خطوة أساسية نحو بناء بيئة داعمة لحماية المرأة وتمكينها والحصول على حقوقها حيث يتعزز أثر الخطاب الديني المستنير عندما يتم توصيله من خلال قنوات إعلامية واعية ومسئولة .