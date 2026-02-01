عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

سعر الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026، واصل حالة الاستقرار داخل محلات الصاغة في مصر، وذلك بعد التراجع الحاد الذي شهده جرام الذهب عيار 21 خلال الأيام الماضية، حيث فقد نحو 800 جنيه كاملة مقارنة بأعلى سعر سجله مطلع الأسبوع الجاري، وفقًا لآخر تحديثات السوق.

ويأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع إجازة سوق الصاغة، ما أدى إلى ثبات التعاملات عند مستوياتها الأخيرة، بعد موجة تصحيح قوية أنهت الارتفاعات القياسية التي سجلها الذهب خلال الفترة الماضية.



سعر الذهب عالميًا اليوم الأحد

على الصعيد العالمي، استقر سعر الذهب اليوم الأحد بعد التراجع الذي شهده في ختام تعاملات يوم الجمعة، حيث سجلت الأونصة نحو أقل من 5000دولار، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، وسط هدوء نسبي في الأسواق العالمية، وترقب المستثمرين لتطورات أسعار الفائدة وحركة الدولار خلال الفترة المقبلة.



سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد للبيع

سعر الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 لم يشهد أي تغيرات ملحوظة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7737 جنيهًا للبيع داخل محلات الصاغة، وذلك دون احتساب المصنعية، على أن تتم إضافة قيمة المصنعية التي تتراوح عادة ما بين 100و250 جنيهًا للجرام الواحد، وتختلف من تاجر لآخر ومن منطقة لأخرى.

ويُعد عيار 24 الأعلى قيمة بين الأعيرة المتداولة في السوق ، نظرًا لارتفاع نسبة الذهب الخالص فيه، ويُقبل عليه عادة المستثمرون والراغبون في الادخار طويل الأجل.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 1 فبراير 2026 نحو 6770 جنيهًا للبيع، دون احتساب المصنعية، ليستمر عند نفس مستواه بعد الهبوط القوي الذي شهده مؤخرًا، حيث تراجع بنحو 800 جنيه مقارنة بأعلى سعر بلغه مطلع الأسبوع الجاري، في واحدة من أكبر موجات التصحيح السعري خلال الفترة الأخيرة.

وتتراوح قيمة المصنعية المضافة على عيار 21 ما بين 100 و250 جنيهًا للجرام، وفقًا لنوع المشغولات الذهبية وسياسة كل تاجر، ويظل هذا العيار هو الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق.



سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد

أما سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 1 فبراير 2026، فقد سجل نحو 5802 جنيه للبيع دون مصنعية، مع استمرار حالة الثبات التي تسيطر على السوق، وتُضاف إليه مصنعية تتراوح بين 100 و250 جنيهًا للجرام.

ويُفضل الكثير من المستهلكين عيار 18 بسبب انخفاض تكلفته مقارنة بعياري 21 و24، فضلًا عن تنوع تصميماته وانتشاره في المشغولات الحديثة.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد لم يشهد أي تغيرات جديدة، ليسجل نحو 54160 جنيهًا للبيع داخل محلات الصاغة، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، ويُعد من أبرز أدوات الادخار والاستثمار لدى شريحة واسعة من المواطنين.



متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

جاءت متوسط أسعار الذهب اليوم في السوق، وفقًا لآخر التحديثات، على النحو التالي:

عيار 24

سعر البيع: 7735 جنيه

سعر الشراء: 7680 جنيه

عيار 22

سعر البيع: 7090 جنيه

سعر الشراء: 7040 جنيه

عيار 21

سعر البيع: 6770 جنيه

سعر الشراء: 6720 جنيه

عيار 18

سعر البيع: 5805 جنيه

سعر الشراء: 5760 جنيه

عيار 14

سعر البيع: 4515 جنيه

سعر الشراء: 4480 جنيه

عيار 12

سعر البيع: 3870 جنيه

سعر الشراء: 3840 جنيه

الأونصة

سعر البيع: 240650 جنيه

سعر الشراء: 238875 جنيه

الجنيه الذهب

سعر البيع: 54160 جنيه

سعر الشراء: 53760 جنيه

الأونصة بالدولار

4865.47 دولار