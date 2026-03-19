تكثيف حملات الرقابة والتفتيش المرور على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة سفاجا

تكثف الأجهزة الرقابية بمدينة سفاجا حملاتها على الأسواق والمحلات التجارية، في إطار توجيهات الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة إحكام الرقابة على السلع الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين، وتحت إشراف اللواء أحمد أبو الحجاج دنقل، رئيس المدينة.

وتواصل لجنة الرقابة والتفتيش تنفيذ حملات موسعة بمشاركة عدد من الجهات المعنية، حيث تم المرور على الماركت والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومطابقتها للاشتراطات الصحية، إلى جانب مراجعة تواريخ الإنتاج والصلاحية وطرق التخزين السليمة.

وشملت الحملات أيضًا التأكد من حصول العاملين على الشهادات الصحية اللازمة، والتزام أصحاب المحال بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح، فضلًا عن مراجعة التراخيص القانونية لمزاولة الأنشطة التجارية، وذلك في إطار ضبط الأسواق ومنع أي مخالفات قد تضر بصحة المواطنين.

وشارك في تنفيذ الحملات عدد من الجهات، من بينها إدارة الطب البيطري، والإدارة الزراعية، وهيئة سلامة الغذاء بالبحر الأحمر، ومركز الإصدار، والتموين، والتنمية المحلية، والتعاون والإنتاج، وشرطة المرافق، بما يعكس تكامل الجهود الرقابية.

وأكد رئيس مدينة سفاجا استمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان توفير سلع غذائية آمنة وصحية للمواطنين، والحفاظ على استقرار الأسواق.