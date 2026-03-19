محافظ الأقصر يستقبل راعي كنيسة نهضة القداسة للتهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، القس فيكتور يوسف، راعي كنيسة نهضة القداسة بالأقصر، والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب محافظ الأقصر عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تعكس روح المحبة والتآخي التي يتميز بها الشعب المصري، وتُجسد قيم الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد.

من جانبه، قدم القس فيكتور يوسف التهنئة لمحافظ الأقصر وجميع القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المحافظة بهذه المناسبة المباركة، متمنيًا أن يعيد الله هذه الأيام على مصرنا الحبيبة بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

وأكد الجانبان عمق العلاقات التي تجمع بين أبناء الشعب المصري، والتي تقوم على التسامح والتعايش المشترك، مشددين على أهمية استمرار مثل هذه الزيارات التي تعزز أواصر المحبة والسلام بين الجميع.