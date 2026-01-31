سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 31-1-2026

انخفض سعر الذهب في محلات الصاغة السعودية مع اقتراب انتهاء تعاملات اليوم السبت الموافق 31-1-2026.

سعر الذهب في السعودية

فقد سعر جرام الذهب مقدار 12.25 ريال سعودي على أساس أسبوعي .

آخر تحديث في جرام الذهب

وبلغ آخر تحديث سعر جرام الذهب نحو 513 ريال سعودي.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو586.75 ريال سعودي.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 537.75 ريال سعودي.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 513.25 ريال سعودي.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 440 ريال سعودي.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 342.25 ريال سعودي.

سعر عيار 12

وبلغ سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 293.25 ريال سعودي.

سعر أونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب نحو 18.25 ألف ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجيه الذهب 4107 ريال السعودي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وصل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4865 دولار .