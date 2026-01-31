سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 31-1-2026..دينار واحد تراجع في أسبوع

تراجع سعر الذهب في بداية تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 31-1-2026 داخل محلات الصاغة الكويتية.

الذهب يتراجع في الكويت

وسجل سعر جرام الذهب تراجعًا لأقل من دينار واحد على أساس أسبوعى على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ آخر تحديث سجله سعر الذهب نحو 42 دينار.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 48 دينار كويتي.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 44 دينار كويتي.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأوسط انتشارا نحو 42 دينار كويتي.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 36 دينار كويتي.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 28 دينار كويتي.

سعر عيار 12

وبلغ سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 24 دنيار كويتي.

سعر أوقية الذهب

وسجل أوقية الذهب نحو 1493 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 336.05 دينار كويتي.

سعر أوقية الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4865 دولار.