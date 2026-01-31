قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كواليس حضور إمام عاشور إلى الأهلي اليوم للتدريب منفردا بملعب التتش
الذهب يفاجئ الجميع اليوم.. أسعار جرام كافة الأعيرة
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز والقنوات الناقلة
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
الجيش السوداني يصد هجمات بمسيّرات على مدينة الأبيض ويتقدم ميدانيًا في كردفان
رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
اقتصاد

الذهب يفاجئ الجميع اليوم.. أسعار جرام كافة الأعيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم، السبت 31 يناير 2026، تراجعًا ملحوظًا بعد تقلبات قوية في الأسواق العالمية، وسط متابعة المستثمرين والمتعاملين لحظة بلحظة. 


وأثرت حركة البيع والشراء على الأسعار المحلية بشكل مباشر، حيث لوحظ ميل للانخفاض في أعيرة الذهب الأعلى مع استمرار الطلب على الأعيرة الأكثر تداولًا.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم

سجلت الأسعار تغيرات متفاوتة بين الأعيرة المختلفة، مع ميل عام للانخفاض في أعيرة الذهب الأعلى والأكثر تداولًا، وهو ما يعكس تأثير التذبذب في الأسواق العالمية وأسعار الدولار على السوق المحلية. 

كما شهدت محلات الصاغة بعض الفروق في المصنعية حسب الموقع ونوعية الخدمة المقدمة.

الذهب يسجل قمة تاريخية فوق 5200 دولار للأوقية لارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وضعف الدولار

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7364 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى حوالي 6751 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6444 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 5524 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4296 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 12

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3682 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 10

سجل سعر جرام الذهب عيار 10 نحو 3068 جنيهًا.

اسعار الذهب اليوم

الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 51,573 جنيهًا.

تأتي هذه الأسعار في ظل حركة تراجع محلية تتماشى مع انخفاض المعدن النفيس عالميًا، مع استمرار تأثير تقلبات الدولار والعوامل الاقتصادية المختلفة في الأسواق المحلية والدولية.

أسعار الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم أسعار الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 24 اسباب تراجع الذهب

