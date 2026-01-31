الذهب يفاجئ الجميع اليوم.. أسعار جرام كافة الأعيرة

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم، السبت 31 يناير 2026، تراجعًا ملحوظًا بعد تقلبات قوية في الأسواق العالمية، وسط متابعة المستثمرين والمتعاملين لحظة بلحظة.



وأثرت حركة البيع والشراء على الأسعار المحلية بشكل مباشر، حيث لوحظ ميل للانخفاض في أعيرة الذهب الأعلى مع استمرار الطلب على الأعيرة الأكثر تداولًا.

أسعار الذهب اليوم

سجلت الأسعار تغيرات متفاوتة بين الأعيرة المختلفة، مع ميل عام للانخفاض في أعيرة الذهب الأعلى والأكثر تداولًا، وهو ما يعكس تأثير التذبذب في الأسواق العالمية وأسعار الدولار على السوق المحلية.

كما شهدت محلات الصاغة بعض الفروق في المصنعية حسب الموقع ونوعية الخدمة المقدمة.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7364 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 22

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى حوالي 6751 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6444 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 5524 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4296 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 12

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3682 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 10

سجل سعر جرام الذهب عيار 10 نحو 3068 جنيهًا.

الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 51,573 جنيهًا.

تأتي هذه الأسعار في ظل حركة تراجع محلية تتماشى مع انخفاض المعدن النفيس عالميًا، مع استمرار تأثير تقلبات الدولار والعوامل الاقتصادية المختلفة في الأسواق المحلية والدولية.