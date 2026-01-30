الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين 30 يناير 2025، تراجعًا ملحوظًا خلال ختام التعاملات مقارنة بأسعار بداية اليوم، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلية – بنحو 610 جنيهات.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة تقارب 4880 جنيهًا، في ختام التعاملات، في ظل تحركات سعر الأونصة عالميًا وتأثيرات العرض والطلب بالسوق المحلية.

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر (بدون مصنعية):

عيار 24: 7690 جنيهًا للبيع – 7625 جنيهًا للشراء

عيار 22: 7050 جنيهًا للبيع – 6990 جنيهًا للشراء

عيار 18: 5770 جنيهًا للبيع – 5715 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4485 جنيهًا للبيع – 4445 جنيهًا للشراء

عيار 12: 3845 جنيهًا للبيع – 3810 جنيهًا للشراء

الأونصة: 239,230 جنيهًا للبيع – 237,100 جنيهًا للشراء

عيار 21: 6730 جنيهًا للبيع – 6670 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 53,840 جنيهًا للبيع – 53,360 جنيهًا للشراء

الأونصة عالميًا: 4836.29 دولار

هبوط أسعار أعيرة الذهب اليوم

سجل عيار 24 أعلى سعر بين الأعيرة، حيث بلغ 7690 جنيهًا للبيع، ويُعد الأكثر نقاءً والأقل تداولًا في السوق المصرية.

فيما بلغ سعر عيار 22 نحو 7050 جنيهًا للبيع، ويستخدم بشكل محدود مقارنة بعيار 21.

أما عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر، فقد سجل 6730 جنيهًا للبيع، متأثرًا بحالة التراجع التي شهدها السوق خلال اليوم.

وسجل عيار 18 نحو 5770 جنيهًا للبيع، ويُقبل عليه المستهلكون في المشغولات الذهبية الحديثة.

وبلغ سعر عيار 14 نحو 4485 جنيهًا للبيع، بينما سجل عيار 12 حوالي 3845 جنيهًا للبيع، ويُستخدمان في بعض المشغولات منخفضة التكلفة.

وفيما يخص الجنيه الذهب، فقد سجل 53.840 ألف جنيه للبيع، متراجعًا بشكل واضح عن مستويات بداية التعاملات، بالتزامن مع انخفاض سعر الأونصة محليًا وعالميًا.