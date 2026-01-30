قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

منار عبد العظيم

واصل سعر الذهب اليوم الجمعة 30 يناير 2026 حالة الاستقرار داخل السوق المحلية، وذلك عقب التراجع الكبير الذي شهده أمس، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 200 جنيه، وفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب.

تراجع سعر الذهب عالميًا بعد موجة صعود قوية

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب تراجعًا حادًا خلال تعاملات اليوم، بعدما صححت مسارها الصعودي القوي، حيث انخفض سعر أونصة الذهب إلى نحو 5100 دولار، بعد أن كانت قد تجاوزت مستوى 5500 دولار مساء أمس.

ويأتي هذا الانخفاض، في ظل عمليات جني أرباح وضغوط الأسواق العالمية، ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في مصر

حافظ سعر جرام الذهب عيار 24 على استقراره خلال تعاملات اليوم، ليسجل نحو 8228 جنيهًا للجرام.

ويُضاف إلى السعر الرسمي قيمة المصنعية، والتي تتراوح ما بين 100 و150 جنيهًا، وتختلف من تاجر لآخر ومن محافظة لأخرى.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة بعد الانخفاض

استقر سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، عند مستوى 7200 جنيه للجرام، بعد الانخفاض الذي شهده أمس بقيمة 200 جنيه.

وتتراوح قيمة المصنعية على عيار 21 بين 100 و150 جنيهًا، وفقًا لنوع المشغولات الذهبية وسياسة كل تاجر.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الصاغة

كما واصل سعر الذهب عيار 18 استقراره اليوم الجمعة، ليسجل نحو 6171 جنيهًا للجرام، دون احتساب المصنعية، التي تختلف حسب مكان البيع ونوع القطعة الذهبية.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم حالة من الثبات، حيث بلغ نحو 57600 جنيه، متأثرًا باستقرار أسعار الأعيرة المختلفة داخل السوق المحلي.

وأكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أننا نشهد موجة صعود قوية في أسعار الذهب وسائر المعادن بصفة عامة، ولا أتوقع أن ينخفض سعره، وذلك نتيجة التأثر بالتطورات الجيوسياسية المتلاحقة، إلى جانب التوقعات بتراجع قيمة الدولار.

وقال ميلاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن أسعار الذهب ما زالت تشهد حالة من عدم الاستقرار، رغم قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، مؤكدا أن الأسواق لا تزال تتفاعل بحساسية شديدة مع المتغيرات العالمية.

وتابع رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن هذا التذبذب أدى إلى حالة الاضطراب وعدم اليقين التي تفرضها الأحداث المتسارعة، إلى جانب النمو غير التقليدي في الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وأضاف أن الحرب الاقتصادية والتجارية المستمرة لا تزال تلقي بظلالها بقوة على حركة أسعار الذهب، ما ينعكس في صورة تحركات حادة وغير مستقرة في الأسواق.

