بدء محاكمة 10 متهمين في قضية الخلية الإعلامية

بدأت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، جلسة محاكمة 10 متهمين، في القضية رقم 579 لسنة 2025، جنايات التجمع، والمعروفة بالخلية الإعلامية.



تفاصيل القضية

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من 2020 وحتى 20 يونيه 2020، المتهمون من الأول وحتى السادس، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بأن تولوا مسئولية اللجان الإعلامية للإخوان في الداخل والخارج.

ووجه للمتهمين من السابع وحتى العاشر تهم الانضمام إلى الجماعة موضوع الاتهام، ووجه للمتهم العاشر تهم تمويل جماعة إرهابية.