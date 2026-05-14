قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التموين: إجمالي التمويلات المقدمة من الدولية الإسلامية بلغت 8.8 مليار دولار أمريكي
بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية إطلاق المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل
كواليس أزمة «أدوية السطح» في سوهاج.. لجنة تفتيش تكشف الواقعة وتحرك عاجل من الصحة| صور
لبنان: قبل الجولة الثالثة من المفاوضات.. لبنانيون يريدون العيش في سلام وأمان
وفاة الفنان الجزائري عبد العزيز مسكود عن عمر 73 عامًا
علي أبو جريشة: يحيى الكومي غرق الإسماعيلي.. وجميع المجالس مسؤولة عن الهبوط
مصر تعلن إطلاق أكبر وأول مرصد لسوق العمل عالميا
نادي الزمالك يستقبل بعثة اتحاد العاصمة الجزائري بالورود في القاهرة
سيارات شبابية 2026 سعرها 950 ألف جنيه
إيران .. زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة بردسير في محافظة كرمان
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
مصر تقفز للمركز الثاني عالميا في التدريب.. ومدبولي يشهد إطلاق المليون رخصة دولية لتأهيل الشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس أمم إفريقيا.. موعد مباراة منتخب مصر لـ الناشئين أمام تونس

منتخب الناشئين
منتخب الناشئين
يسري غازي

يواجه منتخب مصر للناشئين بقيادة حسين عبداللطيف نظيره منتخب تونس ضمن منافسات الجولة الثانية يوم السبت المقبل في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وخيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا أمس الأربعاء في إطار منافسات مسابقة كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

وأقيمت مباراة مصر واثيوبيا أمس الأربعاء على ملعب أكاديمية محمد الخامس ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات. 

ولم يستطيع منتخب مصر للناشئين هز شباك المنافس خلال الـ90 دقيقة ليخرج بنقطة في أول مباريات المجموعة.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: مالك عمرو.

خط الدفاع: عبد الله عمرو 20 ' آدم يوسف 3 '  عادل علاء 6  ' ياسين تامر 4.

خط الوسط : أحمد بشير 8  ' عمر فودة 21.

ثلاثي وسط مهاجم : محمد جمال 7 ' أحمد صفوت 10 ' دنيال تامر 11.

مهاجم: عبد العزيز خالد (إيفونا) 17.

وتضم قائمة البدلاء كلاً من: محمد عبيد 1، ومحمد السيد (الديزل) 2، ومحمد نور 5، وأدهم حسيب 9، وأمير حسن 12، ويوسف عثمان 13، وزياد سعودي 14، وسيف كريم 18، وخالد مختار 19، وسيف المهدي 24.

نظام بطولة أمم أفريقيا للناشئين
وتقام بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بمشاركة 16 فريقا يتم تقسيمهم على 4 مجموعات كل مجموعة بـ 4 فرق ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني لربع النهائي.

وتقام مرحلة دور ربع ونصف النهائي وكذلك النهائي بنظام خروج المغلوب كما هو معتاد.

أما عن المشاركة في بطولة كأس العالم، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر زيادة عدد مقاعد أفريقيا في البطولة لتصبح 10 مقاعد بدلا من 4، وبالتالي يشارك كل منتخبات دور ربع النهائي مع اختيار أفضل منتخبين في المركز الثالث بالمجموعات.

منتخب الناشئين منتخب إثيوبيا منتخب تونس بطولة كأس أمم إفريقيا حسين عبداللطيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

صورة ارشيفية

قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لموعد صرف معاشات يونيو

مشاجرة بسبب كلاب

خناقة ستات.. كواليس مشاجرة نسائية بسبب إطعام الكلاب في أكتوبر

الغندور

«الغندور» يفتح النار ويُثير الجدل: لماذا لم يطلب الأهلي حكامًا أجانب لمباراة المصري؟

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

سعر الدولار

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس 14 مايو

الحجر الأسود

هل يشفع الحجر الأسود للمسلمين يوم القيامة؟.. تعرف على فضله وحقيقة شفاعته

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

ترشيحاتنا

الإسماعيلي

أبو جريشة: ميزانية الاسماعيلي تعادل راتب لاعب واحد من الأهلي والزمالك وبيراميدز

الحسيني وهدان

الحسيني وهدان يحصد ذهبية بطولة كأس العالم للساندا بالصين

شوبير

سالك مش زي عندنا.. شوبير يشيد بموقف هالاند مع مرموش

بالصور

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

مقادير بسيطة.. طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد