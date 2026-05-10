منتخب الناشئين يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة إثيوبيا في كأس أمم أفريقيا

واصل منتخب مصر لكرة القدم، تحت 17 عامًا، بقيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني، استعداداته لمواجهة منتخب إثيوبيا، المقرر لها 13 مايو الحالي، في افتتاح مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأدى المنتخب، مران اليوم في الساعة الثانية ظهرًا، بتوقيت المغرب، بمدينة سلا المغربية.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب الناشئين، بقيادة حسين عبداللطيف على إجراء تدريبات تخصصية متنوعة في إنهاء الهجمات، والتسديدات المختلفة على المرمى من كل جوانب الملعب، وانتهى المران بتقسيمة قوية بين اللاعبين، شهدت تنافسًا كبيرًا في ظل رغبة كل اللاعبين في الفوز بمقعد في التشكيل الأساسي للمنتخب.

كما قام أمير عبدالحميد، مدرب حراس مرمى المنتخب، بإجراء بعض التدريبات القوية لثلاثي حراسة المرمى، وأهمها كيفية التعامل مع الكرات العرضية، والمواقف الخاصة بسرعة بناء الهجمات.

وشهد المران اليوم، حضور الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس البعثة، والمشرف على المنتخب، والدكتور علاء عبدالعزيز، مدير إدارة المنتخبات الوطنية.

يذكر أن منتخبنا الوطني، مواليد 2009، يتواجد في المجموعة الأولى بالبطولة، التي تضم منتخبات: المغرب، تونس وإثيوبيا.