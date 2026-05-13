تشكيل منتخب الناشئين أمام إثيوبيا في بداية مشواره بكأس أفريقيا تحت 17 سنة

أعلن حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، مواليد 2009، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة "الفراعنة" أمام إثيوبيا في الجولة الافتتاحية من مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، المقامة في المغرب، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم نهاية العام الحالي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : مالك عمرو

خط الدفاع : عبدالله عمرو 20 ' آدم يوسف 3 ' عادل علاء 6 ' ياسين تامر 4

خط الوسط : أحمد بشير 8 ' عمر فودة 21

ثلاثي وسط مهاجم : محمد جمال 7 ' أحمد صفوت 10 ' دنيال تامر 11

مهاجم: عبدالعزيز خالد ( إيفونا ) 17.

وتضم قائمة البدلاء كلاً من: محمد عبيد 1 .. محمد السيد (الديزل ) 2 .. محمد نور 5 .. أدهم حسيب 9.. أمير حسن 12 .. يوسف عثمان 13.. زياد سعودي 14 .. سيف كريم 18 .. خالد مختار 19.. سيف المهدي 24.