قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الكيني: أفريقيا مسرح للصراعات والهجرات الداخلية .. ويجب علاج الفقر
موعد مباراة النصر والهلال في قمة الدوري السعودي والقنوات الناقلة
لبنان: 6 شهداء و7 جرحى في غارة على كفردونين.. وتصعيد إسرائيلي واسع
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على جهات مرتبطة ببيع النفط الإيراني للصين
الرئيس الكيني: نعمل على دعم تقدم أفريقيا وشعبها والأجيال المقبلة
الرئيس الكيني: أفريقيا تحتاج 170 مليار دولار سنويا للاستثمار في البنية التحتية
12 ساعة شهريًا.. لماذا استحدثت الحكومة "الاستزارة" بمشروع قانون الأسرة
رئيس كينيا: إفريقيا تمتلك ودائع في بنوكها المركزية تتجاوز 500 مليار دولار
الرئيس الكيني: أفريقيا يجب أن يكون لها دور في تطوير التكنولوجيا لا تصدير المعادن فقط
وزير الزراعة يوافق على صرف 111 مليون جنيه لمشروع البتلو.. وإجمالي التمويل يتجاوز 10.6 مليار جنيه
يوفر 1000 فرصة عمل.. وزير الصناعة يبحث مع مجموعة تركية إنشاء مصنع أدوات مائدة زجاجية للتصدير
انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب الناشئين أمام إثيوبيا في افتتاح أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين
إسلام مقلد

يستعد منتخب مصر تحت 17 سنة بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 سنة، المقامة في المغرب خلال الفترة من 13 مايو الجاري حتى 2 يونيو المقبل.

ويفتتح المنتخب المصري مشواره بمواجهة منتخب منتخب إثيوبيا تحت 17 سنة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، التي تضم أيضًا منتخبي المغرب وتونس.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

تقام المباراة غدًا الأربعاء بمدينة سلا المغربية، وتنطلق صافرتها في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة

وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 6، كما تبث قناة الرياضية المغربية مباريات البطولة بشكل مباشر.

بعثة المنتخب تصل المغرب

ووصلت بعثة منتخب مصر للناشئين إلى المغرب الجمعة الماضية، استعدادًا لخوض منافسات البطولة المؤهلة إلى كأس العالم للناشئين نهاية العام الجاري.

ويترأس البعثة الدكتور وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب، إلى جانب الجهاز الفني والإداري والطبي و26 لاعبًا.

قائمة منتخب مصر تحت 17 سنة

وضمت القائمة عددًا من أبرز المواهب الشابة في الأندية المصرية والعربية والأوروبية، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: مالك عمرو عبد الخالق، محمد عبيد عاطف، عبد العزيز محمود عبد العزيز.

خط الدفاع: محمد السيد محمد، عادل علاء محمد، آدم يوسف، عبد الله عمرو محمد، ياسين تامر أبو القاسم، أمير حسن، عمر فودة، سيف المهدي.

خط الوسط: محمد نور، سيف كريم، عمر عبد الرحيم، براء محمود جلال، أحمد صفوت، أحمد بشير السيد، دانيال تامر وهبي، محمد جمال محمد، زياد سعودي بكر، يحيى رياض، يوسف عثمان.

خط الهجوم: عبد العزيز خالد شعبان، خالد مختار، أدهم حسيب، أمير أبو العز.

مجموعة مصر في البطولة

ويخوض المنتخب المصري منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى، التي تضم: إثيوبيا، المغرب، وتونس، حيث يسعى الفراعنة الصغار لتحقيق بداية قوية في مشوار المنافسة على بطاقة التأهل لكأس العالم.

منتخب مصر منتخب مصر تحت 17 سنة بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين بطولة كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية للناشئين منتخب إثيوبيا إثيوبيا منتخب مصر للناشئين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع  مصر

تهديد مباشر للملاحة.. الإمارات تدين اختطاف ناقلة نفط وتؤكد تضامنها الكامل مع مصر

أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

سلوت وصلاح

سلوت يكشف مفاجأة بشأن محمد صلاح عقب مباراة تشيلسي .. ماذا حدث؟

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

نجل عبدالرحمن ابو زهرة

كله كذب ارحمونا.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل حول وصايا والده

الشابين الغارقين

بعد 3 أيام بحث.. شِباك الصيادين تنتشل جثتى الشابين الغارقين فى نيل قنا | صور

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

خبير: أي تصعيد عسكري بين أمريكا وإيران قد يكون خطيراً على الاقتصاد العالمي

الشرطة الباكستانية

الشرطة الباكستانية: مقتل 7 أشخاص بانفجار في سوق شمال غربي البلاد

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 12 مايو .. عيار 21 بكام؟

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل في أحدث ظهور

بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته
بفستان جرئ.. زوجة محمد الشقنقيرى تثير الجدل رفقته

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع
طريقة عمل طاجن ورق العنب بالكوارع

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا
بعد الانفصال.. فرح شعبان تثير الجدل بإطلالة جريئة من تركيا

هيونداي وكيا ومرسيدس .. تفاصيل ‏مزاد سيارات جمارك بورسعيد القادم ‏

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

فيديو

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد