وليد درويش يحفز لاعبي منتخب الناشئين.. وحسين عبد اللطيف: يجب الفوز على إثيوبيا في أمم أفريقيا

خاض منتخبنا الوطني، تحت 17 عامًا، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، تدريباته، اليوم، على أحد ملاعب مدينة سلا في المغرب؛ استعداداً لمواجهة منتخب إثيوبيا، المقرر إقامتها بعد غدٍ، الأربعاء 13 مايو، في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وحرص عبداللطيف على عقد جلسة مع اللاعبين قبل بداية التدريب، حثهم فيها على ضرورة الفوز في المباراة الأولى؛ لأنها مفتاح التأهل لكأس العالم، وأولى خطوات النجاح في البطولة.

من جهته، قال الدكتور وليد درويش، رئيس البعثة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على المنتخب، إن الجميع يثق في قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق الفوز، والتأهل لكأس العالم والذهاب بعيدًا في كأس الأمم الأفريقية.

وفي السياق ذاته، من المقرر أن يعقد الجهاز الفني “محاضرة بالفيديو” للاعبين، مساء اليوم؛ لشرح العديد من الأمور الفنية التي تتعلق بمواجهة إثيوبيا يوم الأربعاء.

يذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات: المغرب وتونس وإثيوبيا.