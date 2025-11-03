قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل إيداع المال في البنك وأخذ أرباحه حلال؟.. أمين الإفتاء: ليست ربا كما يظن البعض
الاحتلال يخرق الهدنة ويشن غارتين على مدينة غزة
تعليمات أخيرة للاعبي منتخب مصر لكرة القدم تحت 17 عاما قبل مواجهة هايتي| شاهد
أشرف صبحي وإدريس وصلاح يناقشون خطط تطوير رياضة المصارعة
قائمة عالمية بالأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات.. مفاجأة في ترتيب الزمالك
طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية
الخناقة انتهت بأمر المحكمة بين ميارالببلاوي و محمد أبو بكر
شبكة أطباء السودان: ميليشا الدعم السريع تهاجم مستشفى كرنوي للأطفال
كامل الوزير: 9 نوفمبر الجاري افتتاح المرحلة الأولى من المونوريل والتشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد استعادة مصر ريادتها الحضارية والسياحية
رائحة الغاز في التجمع .. تاون جاس تبعث رسالة طمأنة وتبدأ صيانة طارئة بالتسعين الجنوبي
محليا وقاريا| 5 مباريات قوية لـ الزمالك في نوفمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محاضرة فنية للاعبي المنتخب الوطني تحت 17 عاما قبل مواجهة هايتي

أحمد الكأس
أحمد الكأس

حرص أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عاما، على إلقاء محاضرة للاعبي المنتخب اليوم الاثنين، قبل مواجهة هايتي في أولى مواجهات منتخبنا الوطني في دور المجموعات من بطولة كأس العالم.

وشرح الكاس في محاضرته للاعبين نقاط القوة والضعف لمنتخب هايتي، قبل لقاء الغد.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم للناشئين بمشاركة منتخب مصر خلال الفترة من الثالث حتى السابع والعشرين من نوفمبر 2025، في نسخة استثنائية تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المنافسة على مستوى الفئات السنية حول العالم.

موعد مباراة مصر وهايتي والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام هايتي الثلاثاء 4 نوفمبر، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، على أحد ملاعب العاصمة القطرية الدوحة.

وتعد هذه المواجهة أول ظهور رسمي ل منتخب مصر للناشئين في المونديال، وسط آمال كبيرة في تحقيق انطلاقة قوية تمنح الفريق دفعة معنوية قبل استكمال مشواره في البطولة.

مشوار منتخب مصر في المجموعة الخامسة

يتواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب كل من هايتي وفنزويلا وإنجلترا وبعد مواجهة الافتتاح أمام هايتي، يلتقي الفراعنة مع فنزويلا في السابع من نوفمبر، ثم يختتمون مباريات الدور الأول بمواجهة قوية أمام إنجلترا في العاشر من الشهر نفسه.


قائمة منتخب مصر في مونديال الناشئين

اعتمد الجهاز الفني ل منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس قائمة تضم مجموعة من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، حيث ضمت في حراسة المرمى عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

وفي الدفاع حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام، وفي خط الوسط عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري،

بينما يقود الهجوم حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب. كما ضمت قائمة الانتظار كلًا من عمار محمد السيد وسيف الجبالي.

أحمد الكاس هايتي بطولة كأس العالم بطولة كأس العالم للناشئين مباراة منتخب مصر أمام هايتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

مصطفى بكري ومجدي الجلاد

مشادة كلامية بين مصطفى بكري ومجدي الجلاد بسبب مجلس النواب.. فيديو

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني ام وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

ترشيحاتنا

ارتفاع أغلب مؤشرات الأسهم الأمريكية بقيادة قطاع التكنولوجيا

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية بقيادة قطاع التكنولوجيا

وزير النقل الأمريكي

وزير النقل الأمريكي: سنغلق مجالنا الجوي بالكامل.. ماذا حدث؟

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لجهود اليونسكو في غزة ويدعو لتنفيذ خطة السلام الشاملة

بالصور

محدش يتكلم معايا.. أحمد سعد يتصدر التريند بعد إعلان زواجه من 4فتيات

احمد سعد
احمد سعد
احمد سعد

هيدمر صحتك من غير ما تحس .. احذر طبقك المفضل

هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل

مش بس طاقة.. الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق

هل يمكنك الاستمرار في القيادة بعد ظهور لمبة انخفاض سائل التبريد؟

لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد
لمبة سائل التبريد

فيديو

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد