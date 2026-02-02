تاريخ موجهات الهلال ضد الأهلي قبل قمة الدوري السعودي

تتجه أنظار جماهير كرة القدم السعودية مساء اليوم الاثنين نحو قمة الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، حيث يستضيف الهلال نظيره الأهلي في كلاسيكو مثير يجمع بين الفريقين على ملعب الهلال.

وتتجاوز المباراة الصراع على النقاط، لتصبح مواجهة فنية بين المدربين الألماني ماتياس يايسله والإيطالي سيميوني إنزاغي، ولكل منهما أسلوبه المميز في قيادة فريقه.

تاريخ مواجهات الهلال والأهلي

تقابل الهلال والأهلي في 94 مباراة بمختلف المسابقات، وحقق الهلال الفوز في 43 لقاء وخسر 29 مباراة لصالح الأخضر فيما حسم التعادل 22 مباراة بينهما.

سجل فريق الهلال 160 هدف في شباك الأهلي بينما استقبل 132 هدف.

ومن حيث المواجهات بينهما في بطولة الدوري السعودي، سبق وواجه الأهلي منافسه الهلال في 62 مباراة وفاز الأزرق في 29 لقاء وخسر 15 مباراة وتعادلا في 18 مباراة

يايسله.. مشروع أهلاوي متصاعد

يأتي الأهلي بقيادة الألماني ماتياس يايسله، الذي صنع لنفسه اسمًا مع الفريق من خلال قيادته إلى لقبين بارزين: دوري نخبة آسيا وكأس السوبر السعودي.

ويعتمد يايسله على الانضباط التكتيكي، مع حرية محسوبة للاعبين في الثلث الهجومي، إضافة إلى الضغط العالي والتحولات السريعة، ما جعل الأهلي أحد الفرق الأكثر إزعاجًا للمنافسين هذا الموسم.

موعد مباراة الهلال والأهلي

وتقام مباراة الهلال والأهلي اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة ثمانية

أرقام يايسله مع الأهلي

115 مباراة

75 انتصارًا

18 تعادلًا

22 خسارة

إنزاغي.. خبرة أوروبية وطموح هلالي

في المقابل، يقود الإيطالي المخضرم سيميوني إنزاغي الهلال، حاملًا خبرة أوروبية واسعة. بدأ إنزاغي مشواره مع الفريق بنجاح، إذ قاده إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، ويستمر في تقديم مستويات قوية محليًا، ليحافظ على صدارة الدوري بفارق 3 نقاط عن الأهلي والنصر. يعتمد إنزاغي على التنظيم الدفاعي الصلب، اللعب المتوازن، واستغلال جودة الهجوم بأعلى كفاءة.

أرقام إنزاغي مع الهلال:

32 مباراة

25 انتصارًا

6 تعادلات

خسارة واحدة فقط

صراع الأفكار قبل صراع النقاط