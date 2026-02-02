يشهد الدوري السعودي حالة من التوتر بعد إعلان كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، رفضه انتقال الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، إلى صفوف الهلال خلال الموسم الحالي، ما أدى إلى غيابه عن مباراة فريقه أمام الرياض.

كان الهلال تقدم بعرض لضم بنزيما، مستغلاً حالة عدم الاستقرار التي يعيشها مع الاتحاد ورغبته في الانتقال، لكن صندوق الاستثمارات العامة السعودي لم يمنح الموافقة بعد، رغم استعداد اللاعب نفسه للانتقال.

وتستمر المفاوضات بين الأطراف المعنية، بينما يقترب موعد غلق سوق الانتقالات، مما يجعل حسم الصفقة مسألة عاجلة، وسط أجواء متوترة في كرة القدم السعودية.

وأوضحت التقارير العالمية من أبرزها صحيفة أبولا البرتغالية وشبكة ESPN، أن غياب النجم البرتغالي رونالدو لا يرتبط بأي أسباب فنية أو صحية، بل يعود لأسباب إدارية وشخصية، إذ يرى أن الصفقة ستؤثر على مبدأ المنافسة العادلة، خاصة مع النفوذ الكبير للهلال في سوق الانتقالات الأخيرة.

وأكت أن سبب غياب النجم البرتغالي يعود إلى حالة من الغضب والاحتجاج على صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وشددت على أن رونالدو غير مرتاح إطلاقًا للتحركات الأخيرة للصندوق الذي أوقف قرارات داخلية مهمة، بجانب عرقلة تقدم بعض المفاوضات الحديثة الخاصة بنادي النصر

ورغم موافقة بنزيما على الخطوة، لم يمنح صندوق الاستثمارات العامة السعودي الضوء الأخضر لإتمام الصفقة، ما جعل المفاوضات معقدة وأثار جدلاً واسعًا حول نفوذ الهلال في سوق الانتقالات.

المفاوضات بين الأطراف المعنية لا تزال مستمرة، وسط ضغط الوقت مع اقتراب غلق سوق الانتقالات، في ظل ترقب جماهيري واسع لمعرفة ما إذا كانت الصفقة ستتم أو ستتعثر.

وسبق لبنزيما الانضمام إلى الاتحاد صيف العام الماضي بعد رحلة طويلة وناجحة مع ريال مدريد، حيث ساهم في تحقيق ثنائية الدوري وكأس الملك، بينما يظل رونالدو لاعبًا أساسيًا في حسابات مدرب النصر خورخي جيسوس.

ووسط هذه الأجواء المتوترة، يراقب الوسط الرياضي السعودي تطورات الأزمة عن كثب، حيث من المتوقع أن يكون لأي قرار بشأن بنزيما أو موقف رونالدو تأثير كبير على المنافسة في الدوري السعودي هذا الموسم، مما يجعل الأحداث القادمة حاسمة في تحديد شكل المنافسة بين الأندية الكبرى.