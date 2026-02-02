قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس
القصة الكاملة لوفاة زوج على يد زوجته بسبب رفضه شراء علبة سجائر لها
لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع
تاريخ موجهات الهلال ضد الأهلي قبل قمة الدوري السعودي
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية.. بعد قليل
ميلان يتعاقد مع الموهبة المغربية يحيى إدريسي من تشيلسي
ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول
هبوط كبير.. سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الإثنين
أخبار سارة للمواطنين بنهاية الأسبوع بشأن منافذ أهلا رمضان
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رونالدو يتسبب في أزمة كبرى بالدوري السعودي بسبب الهلال وبنزيما

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
إسراء أشرف

يشهد الدوري السعودي حالة من التوتر بعد إعلان كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، رفضه انتقال الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، إلى صفوف الهلال خلال الموسم الحالي، ما أدى إلى غيابه عن مباراة فريقه أمام الرياض.

كان الهلال تقدم بعرض لضم بنزيما، مستغلاً حالة عدم الاستقرار التي يعيشها مع الاتحاد ورغبته في الانتقال، لكن صندوق الاستثمارات العامة السعودي لم يمنح الموافقة بعد، رغم استعداد اللاعب نفسه للانتقال.

وتستمر المفاوضات بين الأطراف المعنية، بينما يقترب موعد غلق سوق الانتقالات، مما يجعل حسم الصفقة مسألة عاجلة، وسط أجواء متوترة في كرة القدم السعودية.

وأوضحت التقارير العالمية من أبرزها صحيفة أبولا البرتغالية وشبكة ESPN، أن غياب النجم البرتغالي رونالدو لا يرتبط بأي أسباب فنية أو صحية، بل يعود لأسباب إدارية وشخصية، إذ يرى أن الصفقة ستؤثر على مبدأ المنافسة العادلة، خاصة مع النفوذ الكبير للهلال في سوق الانتقالات الأخيرة.

وأكت أن سبب غياب النجم البرتغالي يعود إلى حالة من الغضب والاحتجاج على صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وشددت على أن رونالدو غير مرتاح إطلاقًا للتحركات الأخيرة للصندوق الذي أوقف قرارات داخلية مهمة، بجانب عرقلة تقدم بعض المفاوضات الحديثة الخاصة بنادي النصر

ورغم موافقة بنزيما على الخطوة، لم يمنح صندوق الاستثمارات العامة السعودي الضوء الأخضر لإتمام الصفقة، ما جعل المفاوضات معقدة وأثار جدلاً واسعًا حول نفوذ الهلال في سوق الانتقالات.

المفاوضات بين الأطراف المعنية لا تزال مستمرة، وسط ضغط الوقت مع اقتراب غلق سوق الانتقالات، في ظل ترقب جماهيري واسع لمعرفة ما إذا كانت الصفقة ستتم أو ستتعثر.

وسبق لبنزيما الانضمام إلى الاتحاد صيف العام الماضي بعد رحلة طويلة وناجحة مع ريال مدريد، حيث ساهم في تحقيق ثنائية الدوري وكأس الملك، بينما يظل رونالدو لاعبًا أساسيًا في حسابات مدرب النصر خورخي جيسوس.

ووسط هذه الأجواء المتوترة، يراقب الوسط الرياضي السعودي تطورات الأزمة عن كثب، حيث من المتوقع أن يكون لأي قرار بشأن بنزيما أو موقف رونالدو تأثير كبير على المنافسة في الدوري السعودي هذا الموسم، مما يجعل الأحداث القادمة حاسمة في تحديد شكل المنافسة بين الأندية الكبرى.

كريستيانو رونالدو رونالدو بنزيما الدوري السعودي النصر الاتحاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

السلع

30% تخفيضات وجميع السلع متوفرة.. الغرف التجارية تكشف آخر الاستعدادات لرمضان

صورة أرشيفية

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بمحيط بلدة أنصارية جنوبي لبنان

صورة أرشيفية

صب السقف .. خبير تنمية يكشف عقبة في قانون البناء الجديد 2026

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد