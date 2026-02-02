الأبيض يتصدر.. ترتيب مجموعة الزمالك فى كأس الكونفدرالية

تغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ، على نظيره المصري البورسعيدي ، بنتيجة 2/1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الإثنين في إطار منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وافتتح حسام عبدالمجيد التسجيل لصالح نادي الزمالك إثر احتساب حكم اللقاء الجزائري، ركلة جزاء سددها اللاعب فى شباك حارس المصري البورسعيدي معلنا الهدف الأول.

وعادل صلاح محسن مهاجم النادي المصري النتيجة، وأحرز هدفا من ركلة جزاء أودعها شباك محمد صبحي ليطلق حكم اللقاء صافرة انتهاء الشوط الأول.

بينما نجح الفلسطيني عدي الدباغ في تسجيل هدف الفوز لفريق الزمالك على نظيره فريق المصري البورسعيدي، في الشوط الثاني.

ترتيب مجموعة الزمالك:

الزمالك – 8 نقاط

المصري – 7 نقاط

كايزر تشيفز – 7 نقاط

زيسكو – 0 بدون نقاط