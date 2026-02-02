مصطفى عبده: الزمالك رغم الظروف الصعبة لا يزال ينافس على البطولات

أشاد مصطفى عبده، نجم الكرة المصرية السابق، بالأداء اللافت لمعتمد جمال، المدير الفني للزمالك، بعد نجاحه في قيادة الفريق للفوز على المصري بنتيجة 2-1، في بطولة كأس الكونفدرالية.

معتمد جمال

قال مصطفى عبده في تصريحات تلفزيونية “رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الزمالك، إلا أن الفريق لا يزال ينافس على جميع البطولات، وهو أمر يحسب للاعبين وللمدرب معتمد جمال.”

وأضاف “على الرغم من أن اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية، إلا أن أداءهم كان جيدًا وهذا شيء يستحق الثناء. معتمد جمال هو مدير فني جيد جدًا، وهو يبذل جهودًا كبيرة مع اللاعبين الذين يظهرون روحًا عالية جدًا في المباريات.”

وأشاد بالاستقرار الذي حققه معتمد جمال داخل الفريق، قائلًا: "حتى مع الظروف المالية الصعبة للزمالك، الذي يمكن وصفه بـ "زيرو"، فإن معتمد جمال نجح في خلق حالة من الاستقرار داخل الفريق، وهو ما كان له تأثير إيجابي على الأداء."