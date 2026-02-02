شوبير يشيد بمعتمد جمال بعد فوز الزمالك : مدرب واقعي

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بأداء معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، مؤكدًا أن طريقته في إدارة المباريات والتعامل مع اللاعبين تعكس خبرة كبيرة وواقعية واضحة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته عبر برنامجه الاذاعي "معتمد جمال يتميز بالهدوء والعقلانية في إدارة المباريات، مؤكدًا أنه ليس من المدربين المتهورين، بل يعتمد على الواقعية في قراراته، وهو ما جعل جماهير الزمالك تلتف حوله وتطالب باستمراره، دون الانشغال بفكرة التعاقد مع مدرب أجنبي".



وأضاف شوبير أن معتمد جمال سبق له تحقيق نجاحات كبيرة خلال تجربة تدريبية سابقة، إلا أن خسارة مباراة واحدة كانت سببًا في رحيله، مشيرًا إلى أنه عندما عاد لتدريب الزمالك لم ينشغل بالحديث عن المقابل المادي، بل ركز فقط على كيفية تطوير الفريق وتحسين أدائه، وهو ما يُحسب له ويعكس احترافيته واحترامه النادي.

وأتم شوبير تصريحاته بالتأكيد أن معتمد جمال مدرب مرن في قراراته، لا يعاند أو يصر على الخطأ، ولديه الشجاعة للاعتراف بأي خطأ في التشكيل أو الأداء والعمل على تصحيحه.