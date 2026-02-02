قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
أب يهدم منزل ابنته ويحاول إجبارها على التنازل عنه بسوهاج.. ما القصة؟
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الإثنين.. فيديو
تأجيل محاكمة زوجة مطرب المهرجانات مسلم في قضية سب بلوجر شهيرة
الإفتاء : لا حرج شرعًا بترديد الدعاء المشهور في ليلة النصف من شعبان
محمود مسلم: لا يمكن مساواة قصر العيني والدمرداش بمستشفى جامعة خاصة "دورين ورخامة"
تنفيذا للاتفاق مع قسد .. قوى الأمن الداخلي السورية تدخل إلى مدينة الحسكة
تشييع جثمان شقيقة النائب محمد أبو العينين من مسجد الشرطة بالشيخ زايد .. صور
وكيل تشريعية الشيوخ : 90‎%‎ من المستشفيات الجامعية غير حاصلة على موافقات الدفاع المدني
محمود فوزي: الطب هو وسيلة الدولة لكفالة حق الرعاية الصحية للمواطنين
بالأسماء والتغييرات .. الأهلي يحسم قائمته الأفريقية قبل الأدوار الحاسمة لدوري الأبطال

الأهلي
الأهلي

أغلق النادي الأهلي ملف القيد الأفريقي بعدما استقر الجهاز الفني بقيادة المدرب الدنماركي ييس توروب على القائمة التي سيخوض بها منافسات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026 عقب فترة انتقالات شتوية شهدت تحركات واسعة داخل صفوف الفريق.

وشهدت الأيام الأخيرة من شهر يناير تعديلات كبيرة على قائمة الأهلي سواء على مستوى الصفقات الجديدة أو اللاعبين الذين خرجوا على سبيل الإعارة أو الرحيل النهائي في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن الفني قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من البطولة القارية.

صفقات يناير 

وقام الأهلي بقيد 7 لاعبين جدد ضمن قائمته الأفريقية بعد الانتهاء من تسجيلهم محليا ليرتفع عدد اللاعبين المقيدين مؤقتًا إلى 40 لاعبًا قبل تقليص القائمة إلى العدد القانوني المسموح به وهو 30 لاعبًا.

وشملت الصفقات الجديدة كلًا من:

الحارس حمزة علاء والظهير الأيمن أحمد عيد والظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري إلى جانب المدافعين هادي رياض وعمرو الجزار بالإضافة إلى المهاجمين يلسين كامويش ومروان عثمان.

وتأتي هذه الإضافات في إطار سعي الجهاز الفني لتعويض النقص في بعض المراكز ورفع مستوى المنافسة داخل الفريق خاصة مع ضغط المباريات القارية وتعدد الجبهات.

10 لاعبين خارج الحسابات الأفريقية

في المقابل شهدت القائمة خروج عدد كبير من اللاعبين بعد قرارات بالإعارة أو الرحيل النهائي وهو ما انعكس على شكل الفريق في البطولة القارية.

وسمح الأهلي بإعارة كل من: حمزة عبد الكريم إلى برشلونة الإسباني ومصطفى العش إلى المصري البورسعيدي وأحمد عابدين إلى سيراميكا كليوباترا ومحمد مجدي أفشة إلى الاتحاد السكندري وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله إلى سيراميكا كليوباترا بالإضافة إلى محمد هيثم الذي انتقل إلى إشتوريل برايا البرتغالي.

كما خرج المهاجم السلوفيني جراديشار معارًا إلى أويبيشت المجري والمدافع أحمد رضا إلى البنك الأهلي فيما تم فسخ التعاقد مع المدافع المغربي أشرف داري لإفساح المجال أمام قيد يوسف بلعمري ليصل إجمالي اللاعبين الذين غادروا القائمة الأفريقية إلى 10 لاعبين.

القائمة النهائية للأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وبعد جميع التعديلات استقر الأهلي على قائمة تضم 30 لاعبًا موزعين على النحو التالي:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا – حمزة علاء

خط الدفاع:

محمد هاني – كريم فؤاد – أحمد نبيل كوكا – محمد شكري – ياسين مرعي – ياسر إبراهيم – أحمد رمضان بيكهام – يوسف بلعمري – عمرو الجزار – أحمد عيد – هادي رياض

خط الوسط:

مروان عطية – أليو ديانج – محمد علي بن رمضان – إمام عاشور – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – أحمد عبد القادر – محمود حسن تريزيجيه – محمد رأفت

خط الهجوم:

محمد شريف – مروان عثمان (أوتاكا) – يلسين كامويش – محمد زعلوك

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

لعبة روبلكس

ما هو تأثير لعبة روبلكس على الأطفال؟ .. مخاطر غير متوقعة

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

