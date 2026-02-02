بالأسماء والتغييرات .. الأهلي يحسم قائمته الأفريقية قبل الأدوار الحاسمة لدوري الأبطال

أغلق النادي الأهلي ملف القيد الأفريقي بعدما استقر الجهاز الفني بقيادة المدرب الدنماركي ييس توروب على القائمة التي سيخوض بها منافسات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026 عقب فترة انتقالات شتوية شهدت تحركات واسعة داخل صفوف الفريق.

وشهدت الأيام الأخيرة من شهر يناير تعديلات كبيرة على قائمة الأهلي سواء على مستوى الصفقات الجديدة أو اللاعبين الذين خرجوا على سبيل الإعارة أو الرحيل النهائي في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن الفني قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من البطولة القارية.

صفقات يناير

وقام الأهلي بقيد 7 لاعبين جدد ضمن قائمته الأفريقية بعد الانتهاء من تسجيلهم محليا ليرتفع عدد اللاعبين المقيدين مؤقتًا إلى 40 لاعبًا قبل تقليص القائمة إلى العدد القانوني المسموح به وهو 30 لاعبًا.

وشملت الصفقات الجديدة كلًا من:

الحارس حمزة علاء والظهير الأيمن أحمد عيد والظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري إلى جانب المدافعين هادي رياض وعمرو الجزار بالإضافة إلى المهاجمين يلسين كامويش ومروان عثمان.

وتأتي هذه الإضافات في إطار سعي الجهاز الفني لتعويض النقص في بعض المراكز ورفع مستوى المنافسة داخل الفريق خاصة مع ضغط المباريات القارية وتعدد الجبهات.

10 لاعبين خارج الحسابات الأفريقية

في المقابل شهدت القائمة خروج عدد كبير من اللاعبين بعد قرارات بالإعارة أو الرحيل النهائي وهو ما انعكس على شكل الفريق في البطولة القارية.

وسمح الأهلي بإعارة كل من: حمزة عبد الكريم إلى برشلونة الإسباني ومصطفى العش إلى المصري البورسعيدي وأحمد عابدين إلى سيراميكا كليوباترا ومحمد مجدي أفشة إلى الاتحاد السكندري وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد الله إلى سيراميكا كليوباترا بالإضافة إلى محمد هيثم الذي انتقل إلى إشتوريل برايا البرتغالي.

كما خرج المهاجم السلوفيني جراديشار معارًا إلى أويبيشت المجري والمدافع أحمد رضا إلى البنك الأهلي فيما تم فسخ التعاقد مع المدافع المغربي أشرف داري لإفساح المجال أمام قيد يوسف بلعمري ليصل إجمالي اللاعبين الذين غادروا القائمة الأفريقية إلى 10 لاعبين.

القائمة النهائية للأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وبعد جميع التعديلات استقر الأهلي على قائمة تضم 30 لاعبًا موزعين على النحو التالي:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا – حمزة علاء

خط الدفاع:

محمد هاني – كريم فؤاد – أحمد نبيل كوكا – محمد شكري – ياسين مرعي – ياسر إبراهيم – أحمد رمضان بيكهام – يوسف بلعمري – عمرو الجزار – أحمد عيد – هادي رياض

خط الوسط:

مروان عطية – أليو ديانج – محمد علي بن رمضان – إمام عاشور – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – أحمد عبد القادر – محمود حسن تريزيجيه – محمد رأفت

خط الهجوم:

محمد شريف – مروان عثمان (أوتاكا) – يلسين كامويش – محمد زعلوك