فلسطيني وبولندي وبنيني.. 3 قرارات قاسية من الفيفا ضد الزمالك| تفاصيل

شهدت الساعات الماضية تعرض نادي الزمالك لـ 3 أزمات جراء قرارات صادرة من غرفة تسوية المنازعات بالفيفا ضد القلعة البيضاء.

قرارات غرفة التسوية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ضد الزمالك جاءت قاسية بفرض غرامات مالية فى ظل الأزمات التي تضرب الفارس الأبيض.

الأزمات التي تحاصر نادي الزمالك من إيقاف قيد وقرارات صادرة بحق القلعة البيضاء على المستوي الدولي.

البنيني سامسون أكينيولا

فرضت غرفة تسوية المنازعات بالفيفا غرامة مالية لصالح البنيني سامسون أكينولا مهاجم نادي الزمالك السابق نظرا لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة|.



وجاء قرار غرفة تسوية المنازعات بالفيفا بحصول المهاجم البنيني سامسون أكينولا على 340 ألف دولار بالإضافة إلى فائدة 5% اعتبارًا من 19 ديسمبر 2024.

البولندي كونراد ميشالاك

أعلنت غرفة تسوية المنازعات بالفيفا تغريم نادي الزمالك لصالح البولندي كونراد ميشلاك بداعي عدم تحصله على المستحقات المالية المتأخرة.



وقررت غرفة تسوية المنازعات بالفيفا حصول البولندي كونراد ميشلاك على 503 ألف دولار مع فائدة 5% اعتبارًا من فبراير 2025

الفلسطيني عمر فرج

قررت غرفة تسوية المنازعات بالفيفا فرض غرامة مالية ضد نادي الزمالك لصالح نادي أيك السويدي بسبب الأقساط الخاصة باللاعب الفلسطيني عمر فرج إبان خوضه فترة إحترافية داخل القلعة البيضاء.

وتقرر حصول نادي أيك السويدي على 1,100,000 دولار بالإضافة إلى فائدة 5% اعتبارًا من يوليو 2025 مع تحمل نادي الزمالك 25 ألف دولار تكاليف الإجراءات أمام الفيفا