عراقجي: إيران مستعدة لإبرام اتفاق نووي عادل والدفاع عن نفسها ضد أي عدوان
مستشفيات شمال سيناء هي الوجهة الأولى للجرحى والمرضي الفلسطينيين
حصاد دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الرابعة .. تفوق مصري وصراع مفتوح قبل الحسم
وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة
اليوم.. الحكم على المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا ووالدهم بالمنيا
خريطة الظواهر الجوية.. تنبيه من الرمال المثارة وفرص لأمطار على هذه المناطق
ماذا يحدث في ليلة النصف من شعبان؟.. علي جمعة يوضح تفاصيل 10 عجائب
ليلة النصف من شعبان 2026 اليوم.. احذر 5 أفعال تحرمك مغفرة الله
طرق إستخراج قيد عائلي 2026
14 شعبان.. مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات
ما حكم الوضوء من الترع؟.. الإفتاء : ممنوع في هذه الحالة
رياضة

أمير هشام يتغنى بالزمالك

باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي أمير هشام بـ لاعبي الزمالك بعد تصدر محموعتهم بالكونفدرالية والفوز علي المصري.

الزمالك

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"يحسب للاعبي الزمالك وجهازهم الفني تصدر مجموعتهم بالكونفدرالية رغم الظروف والغيابات بعد فوز غالي على المصري، الزمالك وجمهوره يستحق وكمان تحية كبيرة للكابتن معتمد جمال، مش اي حد يقدر يتعامل مع كم الأزمات والمشاكل دي ".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد السويس في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط ويتصدر جدول ترتيب مجموعته ، بينما تجمد رصيد المصرى عند 7 نقاط  للمركز الثانى

أحداث اللقاء

أحرز حسام عبد المجيد هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 24؛ بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء.

ونجح صلاح محسن في إحراز هدف تعادل المصري في الدقيقة 34 من ركلة جزاء ليعود الفريق البورسعيدي على المنافسه مجددا.

نجح عدي الدباغ في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة  ٧٥ بعد  ركلة ركنية للزمالك، نفذها آدم كايد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها الحارس محمود حمدي بشكل فادح لتصل الكرة لأقدام عدي الدباغ الذي استقبلها بتسديدة مباشرة

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى معتمد جمال المدير الفني للزمالك، تغييرين بخروج أحمد الخضري ومحمد السيد، ونزول أحمد إيشو ونبيل عماد دونجا العائد بعد غياب من الإصابة.

الزمالك الاهلي الكونفدرالية أمير هشام

