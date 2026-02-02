أمير هشام يتغنى بالزمالك

أشاد الإعلامي أمير هشام بـ لاعبي الزمالك بعد تصدر محموعتهم بالكونفدرالية والفوز علي المصري.

الزمالك

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"يحسب للاعبي الزمالك وجهازهم الفني تصدر مجموعتهم بالكونفدرالية رغم الظروف والغيابات بعد فوز غالي على المصري، الزمالك وجمهوره يستحق وكمان تحية كبيرة للكابتن معتمد جمال، مش اي حد يقدر يتعامل مع كم الأزمات والمشاكل دي ".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد السويس في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط ويتصدر جدول ترتيب مجموعته ، بينما تجمد رصيد المصرى عند 7 نقاط للمركز الثانى

أحداث اللقاء

أحرز حسام عبد المجيد هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 24؛ بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء.

ونجح صلاح محسن في إحراز هدف تعادل المصري في الدقيقة 34 من ركلة جزاء ليعود الفريق البورسعيدي على المنافسه مجددا.

نجح عدي الدباغ في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة ٧٥ بعد ركلة ركنية للزمالك، نفذها آدم كايد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها الحارس محمود حمدي بشكل فادح لتصل الكرة لأقدام عدي الدباغ الذي استقبلها بتسديدة مباشرة

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى معتمد جمال المدير الفني للزمالك، تغييرين بخروج أحمد الخضري ومحمد السيد، ونزول أحمد إيشو ونبيل عماد دونجا العائد بعد غياب من الإصابة.