أمير هشام يتغنى بتألق لاعبي الزمالك أمام المصري: مستوى مختلف

اشاد الإعلامي أمير هشام بتألق الثنائي ادم كايد وعدي الدباغ بعد فور الزمالك علي المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات.

وكتب أمير هشام عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"مش معقول دول ادم كايد وعدي الدباغ بتوع بداية الموسم، مستوى مختلف واداء افضل بكتير ماشاء الله".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على استاد السويس في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط ويتصدر جدول ترتيب مجموعته ، بينما تجمد رصيد المصرى عند 7 نقاط للمركز الثانى

أحداث اللقاء

أحرز حسام عبد المجيد هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 24؛ بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء.

ونجح صلاح محسن في إحراز هدف تعادل المصري في الدقيقة 34 من ركلة جزاء ليعود الفريق البورسعيدي على المنافسه مجددا.

نجح عدي الدباغ في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة ٧٥ بعد ركلة ركنية للزمالك، نفذها آدم كايد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها الحارس محمود حمدي بشكل فادح لتصل الكرة لأقدام عدي الدباغ الذي استقبلها بتسديدة مباشرة

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى معتمد جمال المدير الفني للزمالك، تغييرين بخروج أحمد الخضري ومحمد السيد، ونزول أحمد إيشو ونبيل عماد دونجا العائد بعد غياب من الإصابة.