صفقة كيدية.. رضا عبد العال يهاجم زيزو

هاجم رضا عبد العال، نجم الزمالك السابق، أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي، مؤكدًا أنه بعيد تمامًا عن مستواه الذي ظهر به خلال فترة تواجده مع الزمالك.

واضاف رضا عبد العال، في تصريحات تلفزيونية: "زيزو مختفي في الأهلي، والصفقة من الأساس كانت كيدية، والفريق لم يكن بحاجة إلى خدماته، بالإضافة إلى كثرة النجوم داخل القلعة الحمراء، وهو ما جعل اللاعب خارج الخدمة منذ انضمامه إلى الأحمر".

وفي المقابل، أشاد رضا عبد العال بالحارس مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه مكسب كبير ويستحق الحصول على أكبر عدد من المباريات للمشاركة بشكل أساسي، ولولا تواجده في مباراة يانج أفريكانز التنزاني لخسر الأهلي بكل تأكيد، وذلك بعدما أنقذ مرماه من عدة فرص محققة".