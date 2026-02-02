قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

رضا عبد العال: زيزو مختفي من غير ضربات الجزاء.. ومصطفى شوبير أنقذ الأهلي

زيزو
زيزو
رباب الهواري

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، بعيد كل البعد مستواه الفني الذي كان عليه خلال فترة تواجده بالزمالك مشيراً إلى أن اللاعب كان خارج الخدمة في مباراة يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN :


وتابع: زيزو مختفي في الأهلي ، والصفقة من الأساس كانت كيدية، والفريق لم يكن بحاجة إلى خدماته ، واللاعب كان يمتاز بتسديد ركلات الجزاء والكرات العرضية ، ومنذ انتقاله للأهلي لم يعُد المسدد الأول لركلات الجزاء ، بالإضافة إلى كثرة النجوم داخل القلعة الحمراء ، وهو ما جعل اللاعب خارج الخدمة منذ انضمامه إلى الأحمر.

وتابع: مصطفى شوبير مكسب كبير للأهلي ويستحق الحصول على أكبر عدد من المباريات للمشاركة بشكل أساسي ، ولولا تواجده في مباراة يانج أفريكانز التنزاني لخسر الأهلي بكل تأكيد ، وذلك بعدما أنقذ مرماه من عدة فرص محققة.

زيزو الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة

