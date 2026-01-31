أعاد "الموج الأزرق" إلى منافسة الكبار.. أبرز أرقام زيزو مع سموحة

استطاع أحمد عبد العزيز"زيزو" المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة فى تقديم نفسه كأحد المدربين الكبار فى بطولة الدورى المصرى هذا الموسم بعدما نجح فى إعادة "الموج الأزرق" إلى منافسة الكبار ووضع اسمه بقوة فى بورصة المدربين المصريين الكبار ليفرض نفسه على الساحة بكل قوة .

وقاد أحمد عبد العزيز سموحة في 20 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها نتائج إيجابية بالفوز في 7 مباريات والتعادل في 9، بينما لم يخسر سوى 4 مرات فقط، مما يعكس التنظيم الدفاعي الذى يطبقه فى طريقه اللعب منذ توليه المسؤلية الفنية للموج الأرزق.

وفى بطولة الدوري الممتاز، قدم سموحة تحت قيادة "زيزو" أداءً ثابتاً وضعه فى المنطقة الدافئة، حيث خاض الفريق 14 مباراة، حقق الانتصار فى 5 منها وتعادل فى 7، في حين لم يخسر سوى مرتين فقط ليحتل المركز الثامن فى جدول المسابقة وبفارق نقطة وحيدة عن المركز الخامس ويتبقى له مباراة مؤجلة.

وكشف عدد من لاعبى سموحة سر نجاح تجربة أحمد عبد العزيز مع الفريق هو الهدوء والطموح والعلم فهو مدرب متمكن من أدواته وقادر على العمل وفق الإمكانيات المتاحة له بدليل عدم ابرام الفريق لصفقات خلال الميركاتو الشتوى لعدم وجود سيولة مالية ومع ذلك أعاد سموحة كحصان أسود للبطولة و قادر على إرباك حسابات الكبار خلال الموسم الحالى.