أبوريدة يرفض التدخل.. اتحاد الكرة يتأهب لحسم شكوى زيزو والزمالك

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، آخر المستجدات حول شكوى أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي ضد الزمالك، حول المستحقات المالية المتأخرة.

قال المصدر ، إن اتحاد الكرة بصدد النظر فى حسم أزمة زيزو والزمالك حول المستحقات المالية ودراسة التقرير المرفوع من لجان التحقيق.

وأشار إلى أن القرار النهائي سيتم الإعلان عنه فى شكوي زيزو والزمالك فى قادم الأيام.

ويترقب نادي الزمالك ، صدور القرار في الشكوى التي تقدم بها النادى لإيقاف اللاعب وتغريمه ماليا.

بينما يترقب أحمد سيد زيزو ، قرار بأحقيته في المستحقات المالية لدى النادى والتي يطالب بها والتي تصل إلى 83 مليون جنيه.