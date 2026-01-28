أحمد شوبير يكشف كواليس ركلة جزاء زيزو أمام وادي دجلة فى مباراة الدوري

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشاركة أحمد سيد زيزو نجم الأهلي امام وادي دجلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي:" قرار تسديد ركلة الجزاء لم يكن عشوائياً، بل جاء بتوجيه مباشر من ييس توروب المدير الفني للفريق، والذي أصر على أن يتصدى أحمد سيد زيزو للكرة بنفسه".

واضاف شوبير:" أن هذا القرار جاء نتيجة إدراك الجهاز الفني لحجم الضغوطات الهائلة والحملات العنيفة التي تعرض لها اللاعب في الآونة الأخيرة من قبل بعض الجماهير والمحللين.

وقد كشف إلاعلامي سيف زاهر عن مساهمات الاعب أحمد سيد زيزو مع النادي الاهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب سيف زاهر :زيزو ساهم في 8 أهداف مع الأهلي حتى الآن ببطولة الدوري .