قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يلامس 5000 دولار عالميا.. وتوقعات بصعوده إلى 6000 دولار في 2026
الأمم المتحدة: النقل القسري للفلسطينيين في الضفة جريمة حرب وقد يرقى لجريمة ضد الإنسانية
مسئول في حماس: مستعدون لتسليم حكم غزة إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية
ثروت سويلم: لن نلغي الهبوط مرة أخرى.. وما حدث الموسم الماضي كان استثنائيا
موعد ليلة النصف من شعبان 2026 وأفضل الأدعية
بيراميدز والشرقية.. ثروت سويلم: لابد من دمج الأندية الاستثمارية مع الشعبية
ثروت سويلم يعلن شكل قرعة المرحلة الثانية للدوري.. وموعد انتهاء المسابقة
منتجي الدواجن تعلن أخبارا سارة برمضان 2026.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس.. أخبار التوك شو
مصر وعمان تؤكدان على التمسك بالتسوية السياسية للملف النووي الإيراني
بوتين: مستعدون للعمل المشترك لإعادة إعمار سوريا
مصر وقطر تشددان على ضرورة دعم الحوار بين واشنطن وطهران
بقيود أمنية مشددة.. إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الأحد المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد شوبير يكشف كواليس ركلة جزاء زيزو أمام وادي دجلة فى مباراة الدوري

زيزو
زيزو
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشاركة أحمد سيد زيزو نجم الأهلي امام وادي دجلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي:" قرار تسديد ركلة الجزاء لم يكن عشوائياً، بل جاء بتوجيه مباشر من ييس توروب المدير الفني للفريق، والذي أصر على أن يتصدى أحمد سيد زيزو للكرة بنفسه".

واضاف شوبير:" أن هذا القرار جاء نتيجة إدراك الجهاز الفني لحجم الضغوطات الهائلة والحملات العنيفة التي تعرض لها اللاعب في الآونة الأخيرة من قبل بعض الجماهير والمحللين.

وقد كشف إلاعلامي سيف زاهر عن مساهمات الاعب أحمد سيد زيزو مع النادي الاهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب سيف زاهر :زيزو ساهم في 8 أهداف مع الأهلي حتى الآن ببطولة الدوري .

الإعلامي أحمد شوبير أحمد شوبير الدوري المصري الممتاز وادي دجلة الأهلي ييس توروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

ترشيحاتنا

لابورتا

لابورتا: واثق من فوز برشلونة على كوبنهاجن.. وسنقاتل للتأهل

سلوت

موقف آرني سلوت من الاستمرار مع ليفربول

المهدي سليمان

سبب خروج المهدي سليمان من قائمة الزمالك بلقاء بتروجيت

بالصور

زينة تسخر من عروسته.. حقيقة زواج أحمد عز

زواج احمد عز
زواج احمد عز
زواج احمد عز

«ترند بالصدفة».. قصة دمية حصان باكي اجتاحت الصين وجذبت ملايين المستخدمين

الحصان الباكي
الحصان الباكي
الحصان الباكي

فوائد بالجملة لا تفوتها.. ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول التمر بالطحينة؟

«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟
«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟
«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟

بعد 16 عامًا زواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد