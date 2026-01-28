قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مطار القاهرة يستقبل المتسابقين المشاركين في مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم
خلال لقاء مع وزير الصناعة.. شركة بلغارية تعرض خطة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تنفيذ خطة E1
الكرملين: سحب القوات الروسية من القاعدة الجوية في سوريا من صلاحيات وزارة الدفاع
متابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة
واشنطن تطلق سراح روسيين من طاقم ناقلة النفط مارينيرا
رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف مصير جراديشار مع الأهلي

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مصير الاعب جراديشار مع الاهلي في ظل اقتراب النادي من التعاقد مع اللاعب  الانجولي كاموش .

و أشار شوبير عبر تصريحات إذاعية:   جراديشار بات قريبًا من عدم الاستمرار مع الأهلي، خاصة في ظل اقتراب النادي من التعاقد مع اللاعب “كاموش”.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز علي وادي دجلة 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز

شهدت بداية المباراة تبادل الهجمات بين الفريقين من أجل إحراز هدف التقدم .

ونجح محمد الشناوي في الدقيقة الثانية عشرة في التصدى لتسديدة قوية من إسلام كانو لاعب دجلة.

وأحرز تريزيجيه هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 25 بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى من لاعب الأهلي أحمد سيد زيزو قابلها بتشتيت خاطئ من لاعب وادي دجلة أحمد أيمن وذهبت إلى تريزيجيه لينجح في إحراز هدف تقدم المارد الأحمر.

وعزز أحمد سيد زيزو تقدم الأهلي في الدقيقة 45+1 من ركلة جزاء بعد عرقلة إمام عاشور داخل منطقة جزاء وادي دجلة .

ونجح مروان عثمان في تعزيز تقدم الأهلي في الدقيقة 65 بعد كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من إمام عاشور قابلها بتسديدة رأسية مروان عثمان لتسكن الشباك.

ونجح زياد أسامة زيزو في تقليص الفارق أمام الأهلي في الدقيقة 90+4 بعد  كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء من أحمد أيمن أحمد شتتها الدفاع بطريقة خاطئة ذهبت إلى زياد أسامة زيزو ليسددها تسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء صاروخية سكنت يمين المرمى.

شوبير تصريحات شوبير الاهلي جراديشار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

زيزو

أشرف عبدالعزيز: زيزو سيحصل على 83 مليون جنيه من الزمالك.. وقرار الاتحاد «مسألة وقت»

ترشيحاتنا

محكمة جنايات دمنهور

السجن المؤبد للمتهم بالاعتداء على ابنتي شقيقه في البحيرة

جامعة سوهاج

تعاون مشترك بين جامعة سوهاج ومجلس النواب

النطق بالحكم بالبحيرة

تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بقرية الشوكة بالبحيرة لجلسة 22 فبراير

بالصور

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد