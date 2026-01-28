الكواليس الكاملة لفشل صفقة الأهلي مع الفلسطيني محمد محمود.. خاص

كشفت مصادر خاصة لموقع صدى البلد، عن الكواليس الكاملة لفشل مفاوضات النادي الأهلي مع الفلسطيني الألماني محمد محمود " مومو " لاعب نادي إلفسبيرج الألماني، ضمن صفقات تدعيم الفريق بعناصر شابة خلال الفترة الأخيرة.

وتحدث بلال محمود والد اللاعب في تصريحات خاصة، موضحا أسباب إغلاق الملف بشكل نهائي من جانب الأسرة مؤكدًا أن الخلاف لم يكن ماليًا وإنما متعلقا برؤية مستقبل اللاعب ومسار تطوره.

الأهلي طلب الاختبار أولًا ورفضنا

وقال بلال محمود في تصريحاته الخاصة : “ ابني مش هيجي مصر ولا هيجي الأهلي لأن النادي طلب من اللاعب الحضور للاختبار أولًا ثم إتمام التعاقد بعد ذلك وده أمر مش مناسب بالنسبة لنا في المرحلة الحالية”.

وأضاف: "نحن نرى أن استمرار محمد في أوروبا هو الخيار الأفضل له حاليًا سواء من حيث التطور الفني أو فرص الاحتراف وبالتالي تم غلق ملف النادي الأهلي بشكل نهائي " .

تقدير للأهلي واهتمام سابق من بيراميدز

وأكد والد اللاعب أن الأسرة تقدر النادي الأهلي وتحترم تاريخه موضحًا أن الموافقة المبدئية كانت موجودة في البداية قبل تعثر المفاوضات.

وأشار إلى أن نادي بيراميدز تواصل معهم بالفعل خلال الفترة الماضية عبر وسطاء إلى جانب وجود عدة عروض أوروبية مطروحة على طاولة اللاعب.

من هو الفلسطيني محمد محمود "مومو "؟

محمد محمود الشهير بـ " مومو " يبلغ من العمر 20 عامًا من مواليد 13 فبراير 2005 بمدينة داتلن الألمانية ويحمل الجنسيتين الألمانية والفلسطينية.

وبدأ مشواره الكروي مبكرًا في ألمانيا عام 2013 عندما انضم إلى أكاديمية بوخوم قبل أن ينتقل في 2016 إلى أحد أبرز مدارس الكرة الأوروبية وهي أكاديمية بوروسيا دورتموند حيث اكتسب خبرات فنية كبيرة.

مسيرة تصاعدية في الكرة الألمانية

وفي يناير 2021 عاد محمد محمود إلى نادي بوخوم حيث لعب لفريقي تحت 17 وتحت 19 عامًا قبل أن ينتقل في عام 2024 إلى نادي إلفسبيرج الألماني.

وخطف " مومو " الأنظار مع فريق الشباب بعدما سجل 16 هدفًا خلال موسم 2023-2024 وهو ما دفع الجهاز الفني لتصعيده إلى الفريق الأول في الموسم الماضي 2024-2025.

ومع بداية الموسم الحالي 2025-2026 تم قيد اللاعب رسميًا في قائمة الفريق الأول وشارك في عدد من المباريات في مؤشر واضح على ثقة الجهاز الفني في قدراته.

عقد ممتد وقيمة تسويقية متصاعدة

ويرتبط محمد محمود بعقد مع نادي إلفسبيرج يمتد حتى 30 يونيو 2027 فيما تُقدّر قيمته التسويقية الحالية بنحو 100 ألف يورو وسط اهتمام متزايد من أندية داخل وخارج ألمانيا.

كما سبق له تمثيل منتخب فلسطين تحت 20 عامًا دون أن يشارك حتى الآن مع المنتخب الأول.