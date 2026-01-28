بعد أن وصلت الصفقة لخط النهاية.. من هو الأنجولي كامويش مهاجم الأهلي المنتظر؟

دخل النادي الأهلي مرحلة متقدمة في مفاوضاته مع نادي ترومسو النرويجي للتعاقد مع المهاجم الأنجولي كامويش في إطار خطة القلعة الحمراء لتدعيم الخط الهجومي استعدادًا للمنافسات المحلية والقارية المقبلة.

وكشفت مصادر مطلعة أن الأهلي توصل إلى اتفاق مبدئي مع النادي النرويجي يقضي بضم اللاعب على سبيل الإعارة مع تضمين بند أحقية الشراء بنهاية فترة الإعارة في خطوة تعكس حرص الإدارة على تقييم اللاعب فنيًا قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن ضمه بشكل دائم.

التفاصيل المالية للصفقة

وبحسب الاتفاق بين الطرفين بلغت قيمة الإعارة 500 ألف دولار فيما تم تحديد مبلغ مليون و100 ألف دولار لتفعيل بند الشراء النهائي حال اقتناع الجهاز الفني بإمكانات اللاعب وقدرته على تقديم الإضافة المطلوبة للفريق.

عقود اللاعب

ورغم التقدم الكبير في المفاوضات لم يتم توقيع العقود رسميًا حتى الآن حيث لا تزال بعض التفاصيل النهائية قيد النقاش خاصة البنود الشخصية الخاصة باللاعب والتي تتعلق بالراتب السنوي والمكافآت ومدة التعاقد في حال تفعيل بند الشراء.

مفاوضات إيجابية

وتسير المفاوضات في أجواء إيجابية بين جميع الأطراف وسط رغبة واضحة من كامويش في خوض تجربة جديدة بقميص القلعة الحمراء في حين تكثف إدارة الأهلي جهودها خلال الساعات الأخيرة لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة تمهيدًا للإعلان الرسمي.

رؤية فنية

ويأتي اهتمام الأهلي بضم اللاعب بناءً على رؤية الجهاز الفني الذي يرى في كامويش عنصرًا هجوميًا مميزًا قادرًا على التعامل مع ضغط المباريات وتعدد البطولات في ظل حاجة الفريق لتدعيم الخط الأمامي قبل استكمال منافسات الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

أرقام هجومية تعزز الصفقة

ودعم اختيار كامويش بأرقامه اللافتة خلال الموسم الماضي حيث شارك في 29 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 17 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة ليؤكد قدرته على الحسم داخل منطقة الجزاء والمساهمة في صناعة اللعب.

هذا التألق انعكس على قيمته التسويقية التي ارتفعت إلى 1.5 مليون يورو وهو أعلى رقم وصل إليه خلال مسيرته الاحترافية.

مسيرة أوروبية متنوعة

ويبلغ كامويش من العمر 26 عامًا ولد في العاصمة الأنجولية لواندا وبدأ مشواره الكروي في البرتغال عبر قطاعات الناشئين بأندية سبورتنج لشبونة ماريتيمو وناسيونال ماديرا.

وخاض اللاعب عدة تجارب احترافية في أوروبا حيث لعب للفريق الثاني لماريتيمو ثم تنقل بين أندية أونياو ألميريم وألفيركا قبل تجربة في السويد مع سكيليفتيا ثم الانتقال إلى براج وصولًا إلى الدوري النرويجي.

وكان كامويش قد انضم إلى ترومسو في فبراير من العام الماضي مقابل 250 ألف يورو ونجح في احتلال المركز السادس في ترتيب هدافي الدوري النرويجي برصيد 13 هدفًا رغم مشاركته في مباراة واحدة فقط بالموسم الحالي.