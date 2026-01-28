يعمل اللي هو عايزه.. تعليق صادم من الغندور على صفقات الأهلي الجديدة

علق إلاعلامي خالد الغندور، على صفقات النادي الأهلي الجديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور : خلال ٧٢ ساعة سيتم الإعلان عن مهاجم الأهلي الجديد ، وبالتالي خروج جراديشار وأشرف داري بعد قيد بالعمري وتأكيد بقاء اليو ديانج واللي معاه فلوس كثير يعمل اللي هو عايزه.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز علي وادي دجلة 3-1 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري، برصيد 23 نقطة، من 12 مباراة فيما جاء وادي دجلة في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، من 14 مباراة.